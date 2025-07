L'investimento è possibile grazie all'intervento del governo tedesco che ha escluso il freno al debito per le spese destinate alla difesa. (Foto simbolica) Keystone

La Bundeswehr, l'esercito federale tedesco, sta progettando un nuovo sistema satellitare per essere indipendente da Starlink di Elon Musk: lo rivela il settimanale Spiegel che ha avuto modo di leggere un documento riservato.

Keystone-SDA SDA

Stando al noto settimanale tedesco, il documento definisce quale «obiettivo prioritario» la «sicurezza e la sovranità della Germania nello Spazio».

Il piano prevede di lanciare nei prossimi anni quasi trecento piccoli satelliti, in questo modo si potrebbe creare almeno una rete rudimentale entro il 2029, che verrà ampliata in un secondo momento. L'investimento è ora possibile grazie all'intervento del governo che ha escluso il freno al debito per le spese destinate alla difesa.

L'attuale sistema di cui dispone l'esercito sarebbe stato progettato per limitarsi a sostenere le poche missioni all'estero sin qui compiute, dunque ormai «obsoleto» rispetto alle necessità nell'ambito delle nuove sfide della NATO.