Il sospettato avrebbe dichiarato che nel periodo del sabotaggio si trovava in Ucraina, per la guerra. sda

Occhi di ghiaccio, t-shirt nera aderente, il fisico muscoloso, il cranio rasato da poco. Qualche sorriso mentre parla con l'interprete ucraina. E un gesto simbolico rivolto ai giornalisti, mentre attraversa ammanettato il cortile della Corte d'Appello di Bologna: tre dita della mano destra sollevate a formare il tridente presente nello stemma dell'Ucraina.

Keystone-SDA SDA

Sehrii Kuznietzov, 49 anni, accusato di uno dei più gravi attentati degli ultimi anni in Europa – l'esplosione ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico poco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia – e fermato in un residence della provincia di Rimini nella notte tra mercoledì e giovedì, appare tranquillo al confronto con la giustizia italiana.

«È tranquillo come può esserlo chi si trova arrestato per la prima volta in vita sua», ironizza al termine dell'udienza l'avvocato Luca Montebelli, nominato di fiducia per la convalida del mandato di arresto europeo e le successive procedure.

La custodia in carcere, dopo una breve camera di consiglio della giudice Sonia Pasini, è stata confermata ed è stata fissata un'udienza per il 3 settembre, per decidere sulla consegna alla Germania, Paese dove è stata fatta l'indagine e che ha emesso, con la Corte federale, il mandato d'arresto europeo. Consegna a cui l'ucraino non ha dato il consenso.

Un imprenditore in vacanza in Italia

Kuznietzov, ha spiegato l'avvocato, adesso fa l'imprenditore in Ucraina. Si sarebbe congedato dalle forze armate del suo Paese a fine 2023. In passato, secondo alcuni media tedeschi, era stato un agente segreto. Era in Italia, avrebbe detto nelle brevi dichiarazioni nell'aula a porte chiuse, perché il figlio più grande studia in un'università italiana.

A San Clemente si trovava in un residence agriturismo per cinque giorni di vacanza, con la moglie e altri due figli piccoli. È arrivato su un'auto con targa ucraina, i documenti in regola. La struttura è stata perquisita a fondo dai carabinieri, ma non è chiaro se sia stato trovato qualcosa di rilevante.

Kuznietzov ha preso le distanze dalle accuse

Sempre nelle dichiarazioni al giudice, Kuznietzov avrebbe sostanzialmente preso le distanze dalle accuse, ripetendo più volte di volerle leggere scritte nella sua lingua, aggiungendo che nel periodo del sabotaggio si trovava in Ucraina, per la guerra.

L'udienza era iniziata con la richiesta di un interprete ucraino, dal momento che, diversamente da quanto emerso nel momento dell'arresto, ha detto di non comprendere l'inglese.

Secondo le accuse, si sarebbe imbarcato da Rostock con un gruppo di connazionali, su uno yacht a vela, a settembre 2022, per andare a installare alcuni ordigni esplosivi nei gasdotti «Nord Stream 1» e «Nord Stream 2» vicino all'isola di Bornholm.

Kuznietzov sarebbe stato uno dei coordinatori dell'azione terroristica. Le esplosioni avvennero il 26 settembre e causarono gravi danni a entrambi i gasdotti.