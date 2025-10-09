  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Unione europea L'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

SDA

9.10.2025 - 12:22

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
Keystone

Il Parlamento europeo ha respinto con 378 voti contrari, 178 voti favorevoli e 37 astenuti la mozione di sfiducia alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.

Keystone-SDA

09.10.2025, 12:22

09.10.2025, 12:59

Era stata presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, famiglia europea della Lega di Matteo Salvini e del Rassemblement National di Marine Le Pen.

La cosiddetta maggioranza Ursula incassa dunque 378 voti, rispetto ai 360 ottenuti durante lo scrutinio della mozione di censura votata il 10 luglio. Bocciata anche la mozione di censura della Sinistra Ue: 383 i voti contrari, 133 i favorevoli, 78 gli astenuti.

«Apprezzo profondamente il forte sostegno ricevuto oggi. La Commissione continuerà a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo per affrontare le sfide dell'Europa. E insieme otterremo risultati per tutti i cittadini europei. Uniti per i nostri cittadini, i nostri valori e il nostro futuro», scrive su X von der Leyen.

I più letti

Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
Dopo Cereda: linee confermate ad Ambrì per l'importante sfida con l'Ajoie
Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati

Altre notizie

Medio Oriente. Israele e Hamas firmano la prima fase dell'intesa su Gaza

Medio OrienteIsraele e Hamas firmano la prima fase dell'intesa su Gaza

Medio Oriente. Israele: «Il cessate di fuoco solo dopo la ratifica del governo»

Medio OrienteIsraele: «Il cessate di fuoco solo dopo la ratifica del governo»

Medio Oriente. L'esercito israeliano: «Avviati i preparativi per il ritiro parziale a Gaza»

Medio OrienteL'esercito israeliano: «Avviati i preparativi per il ritiro parziale a Gaza»