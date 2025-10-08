Stati UnitiL'ex direttore dell'Fbi Comey in tribunale per la prima volta
8.10.2025 - 15:34
L'ex direttore dell'Fbi James Comey comparirà per la prima volta in tribunale oggi alle 10 ora locale, le 16 in Svizzera, ad Alexandria, in Virginia.
Secondo i media americani, l'udienza preliminare dovrebbe essere breve, Comey dovrebbe dichiararsi non colpevole. I suoi avvocati si adopereranno quasi certamente per ottenere l'archiviazione delle accuse prima del processo, puntando sull'idea che il caso sia stato montato per vendetta.
L'accusa sostiene che l'ex direttore dell'Fbi abbia rilasciato una falsa dichiarazione alla commissione Giustizia del Senato il 30 settembre 2020, negando di aver autorizzato un suo collaboratore a passare notizie ai media e di aver ostacolato un procedimento congressuale.