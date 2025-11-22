BrasileL'ex presidente Bolsonaro arrestato dalla Polizia
22.11.2025 - 11:48
L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato arrestato all'alba su ordine della Corte suprema in Brasile, su richiesta della Polizia Federale: una misura cautelare per garantire l'ordine pubblico.
Bolsonaro, ai domiciliari dal 4 agosto, è stato portato nella Sede centrale della Polizia Federale, dove è trattenuto in una sala di Stato riservata alle alte cariche.
Fermato alle 6, è arrivato alla Sede alle 6.35. La decisione arriva dopo la convocazione da parte del figlio e senatore Flávio Bolsonaro di una veglia pubblica ritenuta dalle autorità un rischio per cittadini ed agenti.