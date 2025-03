Duterte ha sfruttato la reputazione di pace e ordine della città per presentarsi come politico anti-establishment duro e diretto, vincendo a mani basse le elezioni del 2016. KEYSTONE

Le autorità filippine hanno notificato ed eseguito un mandato d'arresto della Corte penale internazionale (Cpi) a carico dell'ex presidente Rodrigo Duterte, accusato di crimini contro l'umanità per la spietata campagna contro il narcotraffico, costata la vita a migliaia di persone.

Duterte, presidente dal 2016 al 2022, è stato fermato all'aeroporto internazionale di Manila di ritorno dagli incontri con la comunità filippina di Hong Kong in vista delle elezioni del 12 maggio dove voleva candidarsi ancora per la carica di sindaco di Davao. Domenica ha brutalmente definito i procuratori della Cpi «figli di p*****a», ma ha assicurato che avrebbe «accettato» l'arresto nel caso fosse stato il suo destino.

È stato portato subito nella base militare di Villamor in vista della partenza avvenuta in serata a bordo di un volo charter diretto per L'Aja, in Olanda. «Oggi, il nostro governo ha consegnato un cittadino filippino, persino un ex presidente, a potenze straniere. Questo è un affronto palese alla nostra sovranità e un insulto a ogni filippino che crede nell'indipendenza della nazione», ha accusato in una nota la figlia Sara Duterte, attuale vicepresidente sotto impeachment dopo il voto della Camera dei Rappresentanti del 5 febbraio, anche per presunte minacce di morte all'attuale presidente Ferdinand Marcos jr. «A mio padre non è stato permesso di far valere i suoi diritti di fronte alle autorità giudiziarie locali», ha rincarato.

«Il governo ha fatto il suo lavoro»

L'amministrazione Marcos si è difesa sostenendo che, malgrado le Filippine siano uscite dalla Cpi nel 2019 sotto Duterte, c'è stato l'obbligo di collaborare perché il Paese fa parte dell'Interpol. «È arrivata la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto che dovevamo rispettare. Non abbiamo aiutato in alcun modo la Cpi. Il governo ha fatto solo il suo lavoro», ha ribadito l'Ufficio presidenziale.

La procura della Corte penale internazionale indaga sugli omicidi compiuti dal 2011 al 2019, quando le Filippine erano ancora legate allo Statuto di Roma della Cpi, che dà all'Aja la giurisdizione relativa a genocidio, crimini contro l'umanità, di guerra e di aggressione. Che, a vario titolo, hanno anche interessato il presidente russo Vladimir Putin e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, destinatari di altrettanti mandati di cattura in merito alla guerra all'Ucraina e quella a Gaza.

Sotto Duterte una spietata campagna contro i narcotrafficanti

I dati ufficiali di Manila hanno mostrato che 6200 persone sono state uccise nella campagna contro il narcotraffico, sottostimate secondo i gruppi per i diritti umani, sulla base della considerazione che nel mirino sono finiti i più poveri per mano di militari e vigilantes, 'squadroni della morte' e cacciatori di taglie, spesso senza prove di legami con i cartelli della droga.

Duterte, 79 anni, non ha offerto scuse per la sua violenta repressione antidroga. «Quale crimine ho commesso?», ha chiesto in un video girato dopo l'arresto e postato sui social dalla figlia Veronica. «Se ho commesso peccati, processatemi nei tribunali filippini, con giudici filippini, e mi lascerò incarcerare nella mia stessa nazione», ha aggiunto.

«Il Trump dell'Est»

Le famiglie Duterte e Marcos hanno formato una formidabile alleanza alle presidenziali del 2022: i rapporti sono andati in frantumi negli ultimi due anni, con la prima legata a Pechino e la seconda intenzionata a sfidare il Dragone nelle acque contese del mar Cinese meridionale con il sostegno americano.

Duterte, sindaco per 22 anni di Davao, ha sfruttato la reputazione di pace e ordine della città per presentarsi come politico anti-establishment duro e diretto, vincendo a mani basse le elezioni del 2016.

La retorica populista e le dichiarazioni schiette gli hanno fatto guadagnare il soprannome di «Trump dell'Est». Mentre, per sua stessa ammissione, il suo «idolo» era il presidente russo Vladimir Putin.