«Rodrigo Roa Duterte, nato il 28 marzo 1945, è stato consegnato alla custodia della Corte penale internazionale (CPI). È stato arrestato dalle autorità della Repubblica delle Filippine in conformità con un mandato d'arresto emesso dalla Camera preliminare I per accuse di omicidio come crimine contro l'umanità». Lo fa sapere la CPI in una nota pubblicata sul sito.

Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte non si è ricandidato nel 2022. sda

Keystone-SDA SDA

Il 10 febbraio 2025, l'Ufficio del Procuratore della CPI ha chiesto un mandato d'arresto nei confronti di Duterte per i crimini contro l'umanità (omicidio, tortura e stupro).

La Camera ha valutato il materiale presentato dall'accusa e ha riscontrato «fondati motivi» per ritenere che «il signor Duterte sia individualmente responsabile in qualità di co-autore indiretto del crimine contro l'umanità di omicidio, presumibilmente commesso nelle Filippine tra il primo novembre 2011 e il 16 marzo 2019».

La Camera ha inoltre riscontrato che vi è stato «un attacco diretto contro una popolazione civile» mentre Duterte era a capo della Davao Death Squad (DDS) e mentre era presidente delle Filippine.

«Vi sono fondati motivi per ritenere che questa iniziativa sia stata diffusa e sistematica: il presunto attacco è avvenuto nell'arco di diversi anni e ha provocato migliaia di morti», si legge ancora.

Per quanto riguarda «il presunto ruolo del signor Duterte come capo del DDS e successivamente come presidente delle Filippine», la Camera ha ritenuto che vi fossero «ragionevoli motivi» per ritenere che lui, insieme ad altre persone e attraverso di esse, avesse accettato di «uccidere individui identificati come sospetti criminali o persone con propensioni criminali, inclusi criminali legati al traffico di droga, inizialmente a Davao e successivamente in tutto il paese».

A tempo debito sarà fissata un'udienza per la comparizione iniziale di Duterte davanti alla Corte.