La conquista di Gaza City procede coperta dal segreto militare con una manovra terrestre unica nel suo genere, e attacchi elaborati mai visti prima, investendo su un risultato che vuole un numero di vittime molto basso a ogni costo, «contrariamente ai report dalla Striscia».

Fonti militari, pur senza rivelare dettagli cruciali, fanno intendere che nella città di Gaza i generali dell'Idf stanno mettendo in pratica modalità operative sconosciute ai manuali di strategia: risultati immediati ma un progresso lento.

Un'invasione con nuove regole

Internet va e viene ad arte, difficile comunicare per i miliziani, complicato trasmettere all'estero per i videomaker locali. Dal terreno non arrivano praticamente immagini, a parte poche foto diffuse dall'esercito.

400'000 in cammino, 45 morti

I carrarmati tra nuvole di polvere gialla sono un'immagine da grande schermo, non aiutano a focalizzare l'attrito della battaglia. Solo i boati squassano la terra, terrorizzando i residenti rimasti dopo l'esodo di oltre 400mila gazawi.

Con il tremore che si propaga a ondate fino a Tel Aviv. I morti, dicono i media palestinesi, sono 45, tra cui un operatore di Medici senza Frontiere, il 13mo dall'inizio della guerra.

Hamas non ha paura di Trump

Hamas intanto, per bocca del funzionario Razi Hamed sopravvissuto al raid di Doha, sfida il presidente degli Stati Uniti: «Non abbiamo paura di Trump quando dice che ci aprirà le porte dell'inferno. Non riceviamo istruzioni da lui su come trattare gli ostaggi nemici. Li trattiamo secondo i nostri valori e la nostra religione», ha detto parlando su al Jazeera per la prima volta dall'attacco israeliano in Qatar.

«Chiunque voglia liberarli deve ordinare a Netanyahu di concludere un accordo di scambio di prigionieri e fermare la guerra», ha intimato.

Israele e USA vogliono dividersi la terra

Altrettanto eclatanti le parole del ministro nazionalista delle Finanze, colono e messianico, Bezalel Smotrich. Il quale ha confermato pubblicamente per la prima volta che il progetto per la ricostruzione della Striscia è oggetto di discussioni con gli Usa, spiegando: «Ho iniziato una trattativa con gli americani, lo dico senza scherzare, perché abbiamo pagato moltissimo denaro per questa guerra. Dobbiamo dividerci come facciamo le percentuali sulla terra».

Una miniera d'oro per gli investimenti

Intervenendo a un vertice sulla rigenerazione urbana, ha descritto la Gaza del dopoguerra come un Eldorado, una miniera d'oro per gli investimenti.

Al rutilante destino architettonico della Striscia, il Washington Post aveva dedicato un ampio report alla fine del mese scorso. Riferendo di un piano per la ricostruzione che circola tra le scrivanie dell'amministrazione Usa, fondato sulle intenzioni di Donald Trump di ottenere il controllo dell'enclave per trasformarla «in una zona fiduciaria amministrata dagli Stati Uniti per almeno dieci anni».

Ora ci sono solo macerie e polvere

Oggi come oggi, per crederci ci vuole tanta apertura mentale: la polvere grigia che aleggia nella Striscia, i palazzi afflosciati a terra, le macerie sporche suggeriscono sentimenti di catastrofe. Figurarsi un futuro scintillante. Al momento, le ruspe dell'Idf stanno sbancando il terreno tra Rafah e Khan Younis per i palestinesi.

Ad aiutare i sogni arrivano i video postati dagli oppositori di Hamas: «Che cosa avevi in mente Sinwar?», chiede uno di loro pubblicando un filmato della Striscia prima del 7 ottobre 2023 che mostra ampi viali ingentiliti dalle palme, il traffico delle metropoli, negozi di lusso, eleganti mall, ristoranti alla moda, i bambini nelle sale giochi: 712 giorni dopo, non resta niente.

Le tre fasi dell'attacco

L'unica certezza è il piano di battaglia del generale Yaniv Ashur, capo del Comando sud dell'Idf, svelato da Walla.

Le fasi sono tre: 'il momento del fuoco', con la distruzione massiccia delle infrastrutture terroristiche, specie di notte.

Nella seconda fase, l'operazione di terra in un processo coordinato con l'intelligence, con grande attenzione pianificata nei minimi particolari alla riduzione dei rischi per i soldati e gli ostaggi.I rapiti, secondo le informazioni a disposizione, sono circondati da trappole esplosive e uomini con ordigni.

Infine la terza parte: classificata con il livello più alto di segretezza.