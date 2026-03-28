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Difesa L'India acquista armi per 25 miliardi, anche i sistemi S-400 russi

SDA

28.3.2026 - 12:45

Tra le armi che New Delhi intende acquistare vi sono anche i sistemi missilistici russi di difesa aerea S-400 (foto d'archivio)
Tra le armi che New Delhi intende acquistare vi sono anche i sistemi missilistici russi di difesa aerea S-400 (foto d'archivio)
Keystone

Il governo indiano ha approvato l'acquisto di nuove armi per un valore stimato di 2,38 bilioni di rupie, circa 25 miliardi di dollari.

Keystone-SDA

28.03.2026, 12:45

28.03.2026, 12:53

Tra gli armamenti che New Delhi intende acquistare vi sono anche i sistemi missilistici russi di difesa aerea S-400 e aerei militari da trasporto. Lo riportano diversi media, tra cui l'agenzia di stampa indiana Pti, secondo cui il ministero della Difesa di Delhi «non ha specificato le quantità esatte» di armi che acquisterà ma alcune fonti sostengono che si tratti di «cinque unità S-400 e 60 aerei da trasporto». La Russia è considerata la principale fornitrice di armi dell'India.

La decisione è stata annunciata ieri dal ministero della Difesa indiano.

Diversi media riportano che il mese scorso l'India abbia anche approvato l'acquisto di caccia francesi Rafale e aerei da ricognizioni americani P-8.

Separatamente – scrive l'agenzia di stampa indiana Pti – New Delhi ieri ha detto di aver siglato un contratto da 4,45 miliardi di rupie, circa 46,9 milioni di dollari, con la società russa Rosoboronexport per l'acquisto di sistemi missilistici di difesa aerea Tunguska.

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