Gli elefanti sono stati impiegati in aree dove i macchinari pesanti non potevano arrivare. Keystone

L'Indonesia ha inviato elefanti di Sumatra per contribuire a ripristinare l'accesso e rimuovere i detriti nelle aree devastate da gravi inondazioni che hanno causato oltre 1'200 morti o dispersi. Lo riporta l'agenzia turca Anadolu, citando autorità del paese asiatico.

Keystone-SDA SDA

L'Agenzia per la conservazione delle risorse naturali (BKSDA) ha inviato quattro elefanti addestrati per rimuovere alberi caduti in alcune zone della provincia di Aceh, sulla punta nord-occidentale dell'isola di Sumatra, dove le inondazioni hanno distrutto strade e bloccato macchinari pesanti, ha riferito Kompas Tv. L'emittente ha affermato che gli elefanti sono stati impiegati in aree dove «i macchinari pesanti non potevano arrivare».

Gravi inondazioni e frane in tutta l'Indonesia hanno causato oltre 1'200 morti o dispersi, secondo l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Più di 3,2 milioni di persone sono state colpite, mentre oltre 1 milione di sfollati sono stati trasferiti in aree più sicure nelle province di Sumatra Settentrionale, Sumatra Occidentale e Aceh.