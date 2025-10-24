Israele bombarda il sud del Libano. Imago.

Israele intensifica gli attacchi contro Hezbollah nel sud del Libano, mentre Beirut tenta di difendere la propria sovranità tra le pressioni esterne e le tensioni interne sul disarmo del movimento sciita.

Keystone-SDA SDA

Israele intensifica i bombardamenti in Libano contro membri di Hezbollah e presunte infrastrutture del partito, mentre il governo di Beirut prova a mantenere un margine di manovra tra le crescenti pressioni americane e israeliane e la resistenza del movimento sciita.

Nel giorno in cui un raid aereo ha ucciso un responsabile del genio militare di Hezbollah e sua moglie nel distretto meridionale di Nabatiye, il premier libanese Nawaf Salam ha affermato che il Libano «è in una guerra d'attrito». E che il suo governo non intende aprire canali di negoziazione con Israele.

Pressioni su Beirut e la linea dura di Hezbollah

Nei giorni scorsi, il presidente della Repubblica Joseph Aoun, da più parti descritto come vicino agli Stati Uniti, non aveva escluso la possibilità di trattare direttamente con Israele. Il Libano e lo Stato ebraico sono in stato di belligeranza formalmente dalla loro nascita come Stati indipendenti più di 70 anni fa.

Nelle ultime 48 ore Israele aveva affermato di aver colpito un campo di addestramento di Hezbollah e una fabbrica di missili nell'alta valle della Bekaa al confine con la Siria. In mattinata, pattuglie di soldati israeliani avevano perlustrato la zona nel settore centrale della linea di demarcazione tra i due paesi, a partire da una delle cinque postazioni militari che Israele mantiene in pieno territorio libanese.

Hezbollah, che negli anni '90 costrinse lo Stato ebraico a metter fine a 22 anni di occupazione del sud del Libano, insiste nel condizionare il suo disarmo al ritiro di Israele dalle cinque postazioni. Quest'ultimo, dal canto suo, afferma che si ritirerà solo quando non si sarà avviato il disarmo di Hezbollah.

Il piano di disarmo del governo Salam

Il governo di Nawaf Salam aveva approvato a settembre un piano di disarmo senza però fissare una scadenza temporale. Ma dando la priorità allo smantellamento dell'arsenale nell'estremo sud del Libano.

«È impossibile avere due eserciti in un Paese», ha detto il premier. «Così si mette a rischio la pace civile». Il ministro degli esteri, Joe Raggi, e la ministra degli affari sociali, Hanin Sayyed, si sono recati in elicottero nel sud.

«L'entità dei danni rafforza la nostra determinazione a liberare le nostre terre, a recuperare il monopolio delle armi e il potere decisionale riguardo la guerra e la pace», ha detto Raggi, mandando un messaggio sia a Israele sia a Hezbollah.

Ricostruzione e nuovi fondi internazionali

La ministra Sayyed ha annunciato l'avvio di «nuovi progetti per la ricostruzione» finanziati dalla Banca mondiale per 250 milioni di dollari. Su questo i media libanesi hanno denunciato la sistematica campagna militare israeliana nel distruggere cantieri e macchinari da usare per l'opera di ricostruzione del sud del paese.

«Dall'inizio dell'anno - scrive il sito di inchieste Megaphone - si sono verificati 39 attacchi israeliani contro veicoli, cantieri, ingegneri, consiglieri comunali e attivisti» che si occupano di ricostruzione civile.