Guerra in Medio OrienteL'Iran annuncia la chiusura totale dello Stretto di Hormuz «fino a nuovo ordine»
SDA
11.6.2026 - 11:43
L'Iran annuncia la chiusura totale dello Stretto di Ormuz «fino a nuovo ordine»: lo afferma l'autorità marittima iraniana.
Keystone-SDA
11.06.2026, 11:43
11.06.2026, 12:34
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In un post sui social media l'agenzia marittima iraniana afferma che «alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si prega i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni» dall'autorità marittima.