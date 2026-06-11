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Guerra in Medio Oriente L'Iran annuncia la chiusura totale dello Stretto di Hormuz «fino a nuovo ordine»

SDA

11.6.2026 - 11:43

Portacontainer in attesa di transitare nello stretto
Portacontainer in attesa di transitare nello stretto
Keystone

L'Iran annuncia la chiusura totale dello Stretto di Ormuz «fino a nuovo ordine»: lo afferma l'autorità marittima iraniana.

Keystone-SDA

11.06.2026, 11:43

11.06.2026, 12:34

In un post sui social media l'agenzia marittima iraniana afferma che «alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si prega i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni» dall'autorità marittima.

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