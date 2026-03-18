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Guerra in Medio Oriente L'Iran conferma la morte di Ali Larijani

SDA

18.3.2026 - 07:08

L'Iran ha confermato la morte di Ali Larijani. (nella foto d'archivio)
L'Iran ha confermato la morte di Ali Larijani. (nella foto d'archivio)
Keystone

L'Iran ha confermato la morte di Ali Larijani, il capo del Consiglio supremo della sicurezza, insieme al figlio e al suo vice. Lo riporta la stampa di Teheran. L'esercito israeliano aveva rivendicato ieri la sua uccisione dopo un raid su Teheran.

Keystone-SDA

18.03.2026, 07:08

18.03.2026, 07:39

Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha confermato in serata la morte del suo capo. Ali Larijani «ha ricevuto la dolce grazia del martirio», ha dichiarato il Consiglio in un comunicato, aggiungendo che anche il figlio, un altro funzionario e diverse guardie del corpo sono stati uccisi «all'alba».

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