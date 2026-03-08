  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni USA L'Iran pesa sulle aspirazioni politiche di Vance e Rubio per il 2028

SDA

8.3.2026 - 15:30

Il sostegno del vicepresidente USA JD Vance (a sinistra) alla campagna contro Teheran ha allarmato l'ala dei repubblicani non-interventisti. (Foto archivio)
Il sostegno del vicepresidente USA JD Vance (a sinistra) alla campagna contro Teheran ha allarmato l'ala dei repubblicani non-interventisti. (Foto archivio)
Keystone

La guerra in Iran pesa sul futuro del vicepresidente JD Vance e di Marco Rubio, due dei papabili candidati repubblicani alle presidenziali del 2028.

Keystone-SDA

08.03.2026, 15:30

08.03.2026, 15:32

Inizialmente scettici sull'operazione, i due si sono poi arresi a Donald Trump e stanno difendendo la sua operazione contro Teheran fra difficoltà non indifferenti e rischi elevati per la presidenza Trump e le loro aspirazioni politiche.

Il sostegno di Vance alla campagna contro Teheran – riporta CNN – ha allarmato l'ala dei repubblicani non-interventisti, che il vicepresidente corteggia da anni e che non vuole perdere. A Rubio un conflitto prolungato in Iran costerebbe probabilmente la fiducia che si è guadagnato all'estero e con gli americani. Il segretario di Stato sta cercando di far rimpatriare gli americani bloccati in Medio Oriente, un compito non facile.

Alta tensione sul conflitto c'è anche al Pentagono, dove le preoccupazioni sono concentrate sulle scorte sempre più limitate di armi e sulla mancanza di una tempistica sulla possibile fine della guerra. Vance e la capa di gabinetto Susie Wiles stanno cercando di limitare le ricadute interne del conflitto rassicurando i MAGA preoccupati dall'entusiasmo di Trump per le guerre e valutando strade per ridurre l'impatto della guerra sull'economia.

I più letti

Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran
I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Pfister: «Con la guerra pericoli anche per la Svizzera» - Anche il SIC mette in guardia da attentati

Ticker Medio OrientePfister: «Con la guerra pericoli anche per la Svizzera» - Anche il SIC mette in guardia da attentati

Medio Oriente. Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran

Medio OrienteEcco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran

Guerra in Medio Oriente. «Gli Emirati attaccano per la prima volta in Iran»

Guerra in Medio Oriente«Gli Emirati attaccano per la prima volta in Iran»