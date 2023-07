Le manifestazioni in Svezia durante le quali viene bruciato il Corano rendono tese le relazioni fra Stoccolma e Baghdad. Keystone

L'Iraq minaccia di «rompere le relazioni» con la Svezia, nel caso di nuovi roghi del Corano. L'avvertimento è arrivato dal governo di Baghdad.

Nonostante le violente proteste a Baghdad, l'azione programmata per questo pomeriggio a Stoccolma, durante la quale si prevede di bruciare una copia del Corano davanti all'ambasciata irachena, proseguirà.

Secondo l'agenzia di stampa svedese Tt, coloro che hanno richiesto l'autorizzazione alla polizia – che sarebbero gli stessi responsabili di un'iniziativa analoga all'inizio di luglio a Stoccolma – non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro. La polizia può concedere o meno il permesso per qualsiasi protesta, basandosi esclusivamente sulla capacità di garantire la sicurezza, ma al momento non ci sarebbero particolari allarmi.

La polizia, in base alle leggi vigenti, deve valutare se concedere o meno il permesso per qualsiasi azione di protesta, basandosi esclusivamente sulla capacità di garantire la sicurezza nel luogo specifico in cui si svolgerà l'evento. «Se riceveremo nuove informazioni, le circostanze potrebbero cambiare. Al momento, non riteniamo necessario stanziare risorse aggiuntive oltre a quanto già programmato», ha dichiarato il portavoce della polizia, Mats Eriksson, a Tt.

