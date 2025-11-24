  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensione con gli USA L'isola di Madeira teme un'emergenza di rientri dal Venezuela

SDA

24.11.2025 - 10:16

La compagnia portoghese TAP sospende i voli da e per Caracas. Si teme in particolare un rientro massiccio fra i 400 mila venezuelani originari dell'isola di Madeira. (immagine d'illustrazione)
La compagnia portoghese TAP sospende i voli da e per Caracas. Si teme in particolare un rientro massiccio fra i 400 mila venezuelani originari dell'isola di Madeira. (immagine d'illustrazione)
Keystone

La tensione crescente fra Stati Uniti e Venezuela preoccupa la numerosa comunità venezuelana di origine portoghese. Sono infatti circa 400 mila i venezuelani dell'isola portoghese Madeira.

Keystone-SDA

24.11.2025, 10:16

24.11.2025, 10:22

Seguendo l'allerta lanciato dagli Usa, la compagnia aeree portoghese Tap ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Caracas almeno fino a martedì, rendendo più difficili gli spostamenti per chi volesse abbandonare il Paese, dove è molto grande la comunità proveniente in particolare dall'isola di Madeira. Voli sospesi anche da parte della spagnola Iberia.

«La gente segue con una certa apprensione l'evolversi della situazione, ma la comunità mantiene la calma nella sua vita quotidiana», ha dichiarato il presidente della comunità di Madeira in Venezuela, Sancho Gomes, al canale televisivo portoghese Sic.

Tra il 2015 e il 2020, l'isola ha accolto oltre 20.000 venezuelani di origine portoghese e, fanno sapere fonti del governo regionale autonomo di Madeira, ci si prepara per la stessa emergenza. Si calcola che sarebbero circa 400 mila i venezuelani appartenenti a famiglie oriunde dell'isola di Madeira.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
Una falla di WhatsApp permette l'accesso a miliardi di profili, ecco cosa fare
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
La maledizione dei Kennedy colpisce ancora: la nipote è malata terminale di cancro

Altre notizie

Stati Uniti. Il Dipartimento dell'efficienza di Elon Musk chiude i battenti

Stati UnitiIl Dipartimento dell'efficienza di Elon Musk chiude i battenti

Elezioni presidenziali anticipate. In Bosnia vince Karan, il candidato del leader nazionalista Dodik

Elezioni presidenziali anticipateIn Bosnia vince Karan, il candidato del leader nazionalista Dodik

Pakistan. Attacco e attentato suicida al comando di polizia di Peshawar

PakistanAttacco e attentato suicida al comando di polizia di Peshawar