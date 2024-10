Il primo ministro olandese Dick Schoof Keystone

Il primo ministro olandese Dick Schoof ha confermato in una lettera al Parlamento che il governo ha raggiunto un accordo sulle misure in materia di migrazione e di diritto di asilo.

SDA

In particolare – informa la stampa olandese – ci saranno controlli alle frontiere dalla fine di novembre, e la legge sulla distribuzione sarà presto abolita.

Queste misure fanno parte del pacchetto sull'asilo concordato dai partiti della coalizione di governo a trazione sovranista.

Inoltre l'esecutivo intende anche dichiarare sicure alcune parti della Siria il prima possibile in modo che i richiedenti asilo provenienti da quelle aree sicure non avranno più alcuna possibilità di asilo nei Paesi Bassi. Il governo vuole anche che questa misura sia retroattiva, cioè l'obiettivo è revocare i permessi di asilo già rilasciati ai siriani provenienti da queste aree designate come sicure, il che significa che dovranno tornare.

SDA