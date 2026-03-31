Il segretario americano della Difesa Pete Hegseth KEYSTONE

L'ombra dell'insider trading si estende ai massimi livelli dell'amministrazione Usa di Donald Trump e raggiunge il segretario alla Difesa, Pete Hegseth.

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Un broker del capo del Pentagono ha tentato di effettuare in suo favore un ingente investimento in aziende strategiche del settore della difesa poche settimane prima dell'attacco di Stati Uniti e Israele ai danni dell'Iran, caldeggiato dal decisionismo di Hegseth, ha riferito il Financial Times.

Così, dopo le operazioni ancora anonime di future su petrolio e indici di Borsa completati con metodico tempismo a ridosso degli annunci dirompenti del tycoon per i mercati, un'inchiesta del quotidiano della City ha dato conto della vicenda anomala del segretario alla Guerra (nella ridenominazione trumpiana), in base a tre persone a conoscenza dei fatti.

Investimento multimilionario in EFT

Il broker presso Morgan Stanley, nella ricostruzione fatta, ha contattato BlackRock a febbraio per un investimento multimilionario nel 'Defense Industrials Active ETF' del colosso della gestione patrimoniale, prima che il 28 dello stesso mese partisse l'operazione Epic Fury.

Secondo BlackRock, il fondo azionario da 3,2 miliardi di dollari, identificato dal ticker IDEF, persegue tutte quelle «opportunità di crescita investendo in aziende che potrebbero trarre beneficio da un aumento della spesa pubblica in difesa e sicurezza, in un contesto di frammentazione geopolitica e competizione economica».

Le sue principali partecipazioni includono i conglomerati della difesa RTX, Lockheed Martin e Northrop Grumman, che annoverano il Dipartimento della Difesa tra i loro maggiori clienti, nonché Palantir, la società specializzata nell'integrazione dei dati che è centrale nelle strategie del Pentagono.

L'investimento non è andato a buon fine per questioni tecniche

Hegseth è tra i principali fautori della guerra all'Iran e ha rappresentato una delle voci più insistenti all'interno dell'amministrazione Trump a sostegno di un attacco a Teheran, ostentando in ogni forma la potenza militare Usa.

L'investimento discusso dal broker di Hegseth non è andato a buon fine: è naufragato per ragioni tecniche perché il fondo in questione – lanciato nel maggio del 2025 – non era ancora disponibile per l'acquisto da parte dei clienti di Morgan Stanley.

Gli ETF sono concepiti per essere acquistati o venduti con la stessa facilità delle azioni ordinarie, ma la loro proliferazione ha costretto la maggior parte delle piattaforme di trading a offrire solo un sottoinsieme degli oltre 14.000 ETF esistenti.

Il dilemma: il broker di Hegseth investe prima della guerra

Non è noto se il broker di Hegseth abbia poi individuato un fondo alternativo incentrato sul settore della difesa per completare l'investimento, visto che tutte le parti coinvolte nella vicenda non hanno voluto commentare.

Il fondo IDEF, quotato al Nasdaq, ha registrato un rialzo del 28% nell'ultimo anno: tuttavia, non ha beneficiato del conflitto in Medio Oriente, subendo un calo di quasi il 13% nell'ultimo mese.

Ma poco importa, perché il fatto che il broker di Hegseth fosse pronto a effettuare una simile operazione, proprio mentre il Dipartimento alla Guerra si apprestava a lanciare una campagna militare su vasta scala, solleva molte perplessità.

E rischia di alimentare nuove e aspre polemiche sulla necessità di arginare il fenomeno dell'insider trading, con le accuse dirette a figure che nell'amministrazione Usa hanno accesso a «informazioni sensibili».