A Gaza c'è una carestia conclamata fra la popolazione palestinese, a partire dai tanti bambini a rischio di morte per malnutrizione, e Israele sta usando la fame come arma bloccando l'accesso di aiuti vitali. È il durissimo «j'accuse» lanciato dall'ONU sulla base dei risultati contenuti nel rapporto dell'Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), il sistema globale di monitoraggio della fame usato dalle Nazioni Unite.

Per la prima volta viene formalmente riconosciuta l'esistenza di una carestia in corso nella Striscia, la prima accertata per il Medio Oriente, dopo la raccolta di dati sul campo da cui emerge una situazione drammatica e sempre più grave.

«È causata dalla crudeltà, giustificata dalla vendetta, resa possibile dall'indifferenza e sostenuta dalla complicità», la denuncia in conferenza stampa del responsabile umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, che ha puntato il dito contro i leader politici dello Stato ebraico che – ha sostenuto – hanno provocato questa situazione per punire i palestinesi nel conflitto con Hamas.

Poi, il disperato appello alle autorità israeliane chiedendo, «per il bene dell'umanità», l'ingresso delle agenzie dell'Onu per distribuire gli aiuti: «È troppo tardi per troppi, ma non per tutti a Gaza».

Mentre il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha parlato di «disastro» e «fallimento dell'umanità stessa» per poi invocare gli «obblighi inequivocabili» dello Stato ebraico come potenza occupante. Per l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Volker Turk, invece, «usare la fame come arma è un crimine di guerra».

Netanyahu: «Palese menzogna»

Non si è fatta attendere la risposta da parte israeliana: l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha bollato il rapporto come «palese menzogna», mentre il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori (Cogat), l'organismo militare responsabile degli aiuti, ha detto che sitratta di «dati parziali» e «informazioni superficiali provenienti da Hamas».

Tuttavia le conclusioni dell'Onu, a partire dal rischio di morte per mancanza di cibo esteso alla maggior parte dei palestinesi nella Striscia (1,5 milioni di persone), sono condivise da tutte le maggiori organizzazioni internazionali. Dal rapporto dell'Ipc emerge che oltre mezzo milione di gazawi sta affrontando «condizioni catastrofiche».

Si prevede che il numero, basato sulle informazioni raccolte tra il primo luglio e il 15 agosto, salirà a quasi 641.000 persone entro la fine di settembre. Preoccupa in particolare la situazione a Gaza City, dove è stata avviata l'occupazione da parte dell'esercito israeliano. E la carestia potrebbe estendersi a sud, fino a Deir al-Balah e Khan Younis.

Almeno 132'000 bambini sotto i 5 anni a rischio di morte

E preoccupano i bambini: almeno 132.000 piccoli sotto i cinque anni saranno a rischio di morte per malnutrizione acuta entro il prossimo giugno. Altro dato allarmante riguarda le 55.500 donne incinte o in periodo di allattamento con gravi carenze di cibo.

Le reazioni a livello internazionale non si sono fatte attendere. Anche da parte di governi non certo ostili a Israele, come quello britannico del laburista moderato Keir Starmer, costretto negli ultimi mesi ad alzare i toni contro Netanyahu e i suoi ministri.

Fino a far suo il rapporto dell'Ipc per bocca del titolare degli Esteri, David Lammy, secondo il quale la carestia sarebbe stata «totalmente evitabile» e i comportamenti dello Stato ebraico rappresentano ormai «un oltraggio morale» a fronte del «rifiuto di consentire l'ingresso di aiuti sufficienti».

Mentre Fao, Unicef, Wfp (Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite) e Oms invocano un cessate il fuoco e le tanto attese forniture di cibo e medicinali, e l'ong ActionAid lancia un allarme ulteriore: stanno morendo di fame le famiglie palestinesi e anche il personale dell'organizzazione umanitaria.