Dopo mesi torna a migliorare la popolarità di Emmanuel Macron. sda

Opporsi a Donald Trump ha fatto per la prima volta dopo molti mesi aumentare di almeno 4 punti la popolarità di Emmanuel Macron nei sondaggi, secondo il «Barometro» di Figaro Magazine.

Keystone-SDA SDA

Da quando il presidente sciolse le camere innescando nuove elezioni e perdendo la maggioranza in Parlamento, il suo gradimento non ha mai superato l'11-12%, mentre con la sequenza delle ultime settimane, con le dichiarazioni ferme di opposizione all'azione di Trump, è tornato al 16%.

Macron resta sempre molto impopolare per i francesi, ma in questi giorni il suo credito presso la coalizione macroniana di «Ensemble» (Horizons, MoDem e Renaissance) è tornato al 63%, con un aumento addirittura di 14 punti in un mese.

Fra ironie e grande presenza sui media e sui social, il Macron con gli occhiali a specchio comparso a Davos, il suo intercalare «for sure» (diventato tormentone di comici, cantanti e altri politici) è in netta risalita.