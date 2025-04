Friedrich Merz sarà eletto il 6 maggio alla guida della Germania, succedendo ad Olaf Scholz. KEYSTONE

Il suo lungo, lunghissimo cammino verso la cancelleria non ha più ostacoli: i socialdemocratici tedeschi hanno approvato il contratto di coalizione con l'Unione e Friedrich Merz sarà eletto il 6 maggio alla guida della Germania, succedendo ad Olaf Scholz.

Keystone-SDA SDA

L'esito del referendum dei compagni, non proprio scontato, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Berlino, dove alla Willy Brandt Haus è stata ufficializzata anche un'altra decisione di indiscusso rilievo: il 47enne Lars Klingbeil, presidente dell'SPD dal 2021, sarà vicecancelliere e ministro delle Finanze, diventando il vero cavallo di punta del partito sconfitto alle urne il 24 febbraio scorso.

Sarà lui, l'uomo che nella notte del disastro elettorale fece uno scatto in avanti invece di dimettersi, a prendere in mano le sorti della socialdemocrazia tedesca che langue da tempo ben sotto la soglia del 20% (al 16). Affiancando il leader conservatore di un Paese che versa in una profonda crisi, fra sfide e incognite obiettivamente inedite.

La base dell'SPD ha approvato il patto di coalizione elaborato con i conservatori dell'Unione in una consultazione digitale durata dieci giorni che ha visto un 84,6% di consensi, ma una partecipazione bassa, che si è fermata al 56%.

È questo il dato che fa discutere in queste ore, mostrando un partito scisso, che ha deciso di non sabotare il futuro governo – pena uno scenario pericolosamente incerto anche nella politica interna – senza tuttavia rinunciare a una sorta di «silenziosa protesta» contro politiche che si annuncerebbero troppo di destra.

Klingbeil «il maggior vincitore di una storica sconfitta»

Una lettura poco condivisa, che si è prestata a forti critiche, alla luce dei molti risultati ottenuti da Klingbeil nelle trattative: a partire da ben 7 ministeri. «Un partito esausto – lo ha definito Handelsblatt – a cui mancano teste, idee e visione».

Mentre Klingbeil è stato in grado di affermarsi come «il maggior vincitore di una storica sconfitta, il cui responsabile è proprio lui».

Paradossi della politica, ma anche il segno della evidente abilità di questo solido ex ragazzo dell'SPD, che ha scalato tutte le posizioni, passando dalla segreteria alla presidenza, e arrivando ai vertici dopo aver congedato Scholz e bloccato Boris Pistorius, che nel prossimo esecutivo sarà riconfermato alla Difesa.

Nessuna competenza in finanza, ma esperienza politica

Originario della Bassa Sassonia e laureato in Scienze politiche e storia, Klingbeil non ha competenze amministrative né il profilo di un esperto di finanza, ma ha già ottenuto la fiducia di alcune economisti che sulla Faz hanno frenato le perplessità in materia: ha una forte esperienza politica e potrà colmare i suoi deficit potendo fra l'altro contare sulla consulenza dell'entourage di Scholz e dello stesso ministro uscente Joerg Kukies, che subentrò al liberale Christian Lindner al momento del crollo del «semaforo».

Nei prossimi giorni avrà anche il compito di scegliere i ministri socialdemocratici, e di risolvere il pasticcio con la sua copresidente Saskia Esken, sgradita a molti e ad un passo dal benservito.

«Sono orgoglioso del partito», ha detto il segretario generale Matthias Miersch, sottolineando il «forte appoggio» arrivato alla coalizione dai compagni. E proprio quest'ultimo potrebbe succedere a Klingbeil che si era fatto nominare capogruppo parlamentare a poche ore dagli exit poll, decretando di essere il numero uno e la vera speranza del partito.

Con il suo stile oltremodo sobrio Scholz ha tenuto intanto l'ultima seduta di gabinetto: niente doni di fine missione, né lacrime, ha ironizzato il portavoce, ma 20 minuti di uno scambio di elogi sulla buona collaborazione nell'esecutivo naufragato. E lui, l'ormai ex cancelliere, il 6 maggio voterà per Merz e resterà deputato semplice.