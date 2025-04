Che non sia un matrimonio d'amore lo ha messo in chiaro il falco bavarese Markus Söder, fin dalla presentazione dell'accordo, con una battuta.

Friedrich Merz in un'immagine darchivio. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Eppure democristiani e socialdemocratici, l'intesa che salva la Germania dal caos con la prospettiva di un governo stabile, l'hanno trovata.

Ma il patto firmato da Friedrich Merz e Lars Klingbeil nei giorni scorsi deve superare un ultimo ostacolo, non facile: il consenso della base dei socialdemocratici, chiamati al voto a partire da martedì fra le proteste dei giovani che si sono messi di traverso e intendono bocciare il programma.

Ci sono dieci giorni per pronunciarsi ed occorrerà la maggioranza oltre il 20% dei 358 mila aventi diritto.

«Qualcuno potrebbe tornare a immaginare di collaborare con l'AfD»

In un'atmosfera di tensione e con la preoccupazione che anche i giorni di ferie possano distogliere dal voto, il presidente dell'Spd ha ammonito: «Se il progetto nero-rosso fallisse qualcuno potrebbe tornare a immaginare di collaborare con l'ultradestra di Afd».

La posta in gioco è dunque molto alta, dal suo punto di vista.

E se il giovane Philipp Tuermer ha tuonato («il nostro voto è un chiaro no, per un'approvazione servono decisi miglioramenti») è stato ancora Klingbeil a sgomberare il campo da equivoci: «Se il contratto di coalizione non dovesse passare, non ci sarà affatto un secondo negoziato, ma si dovrà tornare al voto. Oppure si formerà un esecutivo di minoranza».

Missili all'Ucraina?

Nel dibattito fra i compagni, proseguito lunedì sera ad Hannover alla presenza dei vertici del partito, rischia di pesare anche la nuova apertura del futuro cancelliere sull'ipotesi di consegnare i Taurus tedeschi a Kiev.

Tanto che il ministro della Difesa, Boris Pistorius, in odore di riconferma, si è precipitato a frenare, chiarendo che vi sono «buoni argomenti sia per consegnarli, sia per negarli» agli ucraini, in pressing da tempo.

Del resto i Länder dell'est, nella Repubblica federale, sono nettamente contrari all'invio di ulteriori armi a Zelenksy, e un dibattito sui super-missili, che rischierebbero di sovraesporre la Germania nel conflitto, potrebbe affievolire ulteriormente l'entusiasmo per la futura coalizione.

Come si spartiranno i dicasteri?

A nessuno è sfuggito in questi giorni che Klingbeil sia riuscito a incassare risultati molto concreti nelle trattative con l'Unione: l'aumento del salario minimo a 15 euro – anche se Merz ha già messo le mani avanti per smorzare le attese – e ben sette ministeri, che vedono un sostanziale pareggio con i vincitori delle urne, nonostante il magro risultato elettorale che ha segnato l'irreparabile sconfitta del cancelliere uscente Olaf Scholz.

Ma i tanti dicasteri – che Saskia Esken vuole distribuire fra quattro donne e tre uomini, rivendicando che le prime «non abbiano solo metà della torta, ma dell'intera pasticceria» – non bastano ad ammansire le anime più radicali della socialdemocrazia tedesca, divisa sull'inasprimento delle politiche migratorie e sulla guerra.

Si vota fino alle 23.59 del 29 aprile e il risultato sarà reso noto il 30, per votare il cancelliere in Parlamento – se andrà tutto bene – il 6 maggio.