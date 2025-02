L'Ue serra i ranghi a difesa dei propri cavi sottomarini e si prepara a misure che vanno dai droni di sorveglianza delle infrastrutture, fino alla creazione di una flotta di navi specializzate, pronte all'intervento nelle emergenze sulle infrastrutture di connessione.

Una nave della Marina estone naviga nel Mar Baltico giovedì 9 gennaio 2025, nell'ambito del rafforzamento del pattugliamento della NATO nella regione a seguito di un sospetto sabotaggio di cavi sottomarini. KEYSTONE

Ci sono in gioco lo scambio dei dati all'interno dell'Ue e tra Ue e Paesi terzi, e la sicurezza energetica dei cavi elettrici, sempre più messi in pericolo da attacchi ibridi. Intanto la Svezia annuncia la scoperta un possibile nuovo cavo sottomarino tranciato nel Mar del Baltico, al largo dell'isola di Gotland.

L'operatore Cinia ha spiegato trattarsi del cavo di tlc tra Finlandia e Germania C-Lion1: sono state rilevate «perturbazioni», ma il traffico dati prosegue regolarmente, ha fatato sapere.

Si tratta però del terzo incidente da novembre al cavo di quasi 1.200 chilometri che collega le reti di Europa centrale a Finlandia e agli altri Paesi nordici.

Aperta un'indagine

I magistrati svedesi hanno aperto un'indagine. «Prendiamo molto sul serio tutte le segnalazioni di possibili danni alle infrastrutture nel Mar Baltico. Come ho già detto in precedenza, devono essere considerate nel contesto della grave situazione di sicurezza» in cui ci troviamo, ha dichiarato il primo ministro svedese Ulf Kristersson.

Il mix di azioni Ue a difesa dei cavi sottomarini prevede un bando da 540 milioni di euro dalla linea Connecting Europe per progetti di interesse europeo sui cavi ottici, e attività di stress test con stanziamenti per 30 milioni.

Dove trovare i fondi per contrastare la «flotta ombra» russa?

Per la flotta «stiamo esaminando con gli Stati membri quali siano le esigenze e stiamo pianificando di combinare il Connecting Europe con i fondi coesione, per finanziare queste navi sui cavi. Potremmo trovare 3-400 milioni», ha spiegato a Helsinki la vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen.

«Vogliamo assicurarci che l'Europa sia attrezzata non solo per prevenire e rilevare il sabotaggio dei cavi, ma anche per scoraggiare, riparare e rispondere attivamente a qualsiasi minaccia alle infrastrutture critiche, fondamentali per la nostra economia e la nostra sicurezza collettiva».

«Si tratta di una minaccia per la nostra sicurezza e per il nostro ambiente, non solo nell'area del Mar Baltico, ma in tutta l'Ue», ha aggiunto parlando dei recenti incidenti con esplosioni su petroliere nel Mediterraneo, con un caso anche a Savona su una nave che si sospetta parte della «flotta ombra» russa.

Si crea una riserva strategica

«Chiunque venga ritenuto responsabile di sabotaggio dovrebbe essere punito, anche con sanzioni. Anche i potenziali autori devono essere scoraggiati», ha detto l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas.

Oltre ad agire con sanzioni per aumentare la deterrenza, l'Ue prevede una maggior cooperazione con la Nato contro la minaccia della «flotta ombra».

Tra le azioni Ue, attesa anche la creazione di riserve strategiche con i pezzi di ricambio dei collegamenti sottomarini.