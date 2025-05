Nicusor Dan saluta i suoi sostenitori dopo la vittoria al ballottaggio. KEYSTONE

Il quartiere europeo a Bruxelles, domenica notte, è andato a dormire più sereno. La Romania, tassello importante nell'architettura geopolitica e della sicurezza comunitaria, rischiava di fare un passo di lato rispetto all'Ue.

La vittoria di Nicusor Dan su George Simion ha però spazzato via i crescenti timori di un ulteriore Paese membro nelle mani degli euroscettici. Prima Ursula von der Leyen, subito dopo Antonio Costa, hanno lasciato da parte le tradizionali prudenza e neutralità quasi esultando su X per il «forte segnale» arrivato da Bucarest.

Un segnale che, all'interno del Consiglio europeo, permetterà ai vertici Ue di non trovarsi dinnanzi ad altri veti su dossier cruciali, come la difesa o l'allargamento.

Le interferenze russe

A Bruxelles, da qualche mese, è scattata una sorta di chiamata alle armi anti-sovranista.

C'era poi un'appendice non secondaria, quella delle ingerenze di Mosca. La Romania, nel dicembre scorso, ha infatti visto l'annullamento del primo turno delle presidenziali vinto dal filo-russo Calin Georgescu a causa – secondo l'Alta Corte – proprio delle interferenze di Mosca.

Simion aveva provato a raccogliere le preferenze date a Georgescu, sebbene le sue posizioni sulla guerra in Ucraina fossero più vicine a quelle dell'Ue. Ma a Bruxelles nessuno si fidava. E l'affermazione di Dan ha scacciato gli incubi più bui. «Continueremo ad essere partner affidabili dell'Ue», è stato il suo mantra ripetuto nelle conversazioni telefoniche post-voto.

Anche Meloni tifava Simion

E il riverbero delle elezioni romene era arrivato anche in Italia, complice la stretta alleanza politica tra Giorgia Meloni e il leader Aur.

Simion negli ultimi giorni di campagna era stato a Roma, accolto prima da Meloni e poi da Matteo Salvini. L'endorsement della premier al candidato sovranista non era piaciuto a tutti a Bruxelles. Meloni, in ogni caso, non ha tardato a congratularsi con Dan, «dicendosi fiduciosa che potremo costruire una collaborazione costruttiva» per «promuovere la pace, la stabilità, la prosperità dei nostri popoli e dell'Europa».

La sconfitta di Simion ha scatenato la dura reazione del Cremlino – «sono state elezioni come minimo strane», ha detto il suo portavoce.