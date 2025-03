«Viviamo in tempi pericolosi, la nostra sicurezza è minacciata in modo serio», ha messo in guardia Ursula von der Leyen presentando la sua proposta. KEYSTONE

La Commissione Europea, dopo mesi di melina, finalmente ha presentato il piano per la rivitalizzazione della difesa del Vecchio Mondo, che senza gli americani ormai è in grado di fare (in autonomia) poco o nulla.

«Viviamo in tempi pericolosi, la nostra sicurezza è minacciata in modo serio», ha messo in guardia Ursula von der Leyen presentando la sua proposta in grado – a suo dire – di «cubare» ben 800 miliardi di euro tra risorse nazionali, liberate dalla deroga al Patto di stabilità, e soldi freschi comunitari, presi a prestito dall'esecutivo Ue sui mercati. Insomma, i famigerati eurobond alla fine si sono manifestati, benché in una quota molto ridotta e con alcune limitazioni.

Von der Leyen ora porterà la sua idea – articolata su cinque pilastri impacchettati col nome-titolo «Rearm Europe» – al vertice straordinario dei leader di giovedì prossimo per un primo confronto, con l'intenzione di lavorare ai testi legislativi in tempo per il Consiglio Europeo di fine marzo.

La Commissione vuole andare in fretta e dunque ha scelto la procedura d'urgenza per la creazione del nuovo strumento finanziario sulla base dell'articolo 122 del Tfeu, che permette di accorciare le procedure (al Parlamento Europeo gli eurodeputati sono già in subbuglio).

Un bel rospo da ingoiare

Un bel rospo da ingoiare – la presidente domani è attesa alla conferenza dei capigruppo – dato che si tratta comunque di risorse ingenti, negate ad altre esigenze altrettanto rilevanti per i cittadini europei. «I leader nelle ultime settimane hanno condiviso il senso di urgenza», tagliano corto alla Commissione.

Entrando nel dettaglio, tra le cifre note ci sono sostanzialmente due tronconi: con le deroghe al Patto di stabilità si stima possano generarsi in quattro anni 650 miliardi di investimenti nella difesa Ue grazie ai bilanci nazionali. Palazzo Berlaymont proporrà di attivare per tutti i 27 le clausole di salvaguardia nazionali che permettono di deviare dai limiti di spesa pubblica.

Come sarà finanziato?

Ci sarà un tetto massimo di spesa in deroga – ma solo per la difesa – pari all'1,5% del Pil: un'enormità che vale in teoria 257 miliardi l'anno a livello Ue ma che Bruxelles stima possa liberarne realmente meno. I tempi sono fulminei: dalla proposta del Berlaymont il Consiglio Ue si esprime entro quattro settimane (a maggioranza qualificata). Le deroghe saranno comunque temporanee mantenendo tutti i paletti Ue su debito e deficit, oltre alle procedure per disavanzo eccessivo già in corso.

Altri 150 miliardi verranno da prestiti concessi da Bruxelles agli Stati con eurobond emessi dalla Commissione e garantiti dal bilancio Ue. Non ci saranno sovvenzioni come già nel Recovery, ma solo prestiti. Saranno però comunque vantaggiosi: oggi l'esecutivo comunitario ottiene sui mercati condizioni più favorevoli rispetto a quelle di 20 su 27 Stati Ue.

Ci saranno poi tutta una serie di misure non quantificate, che potrebbero sbloccare altri fondi, a partire da una riforma dei programmi di Coesione con l'ipotesi di eliminare le restrizioni all'uso per la difesa, un ruolo della Banca europea per gli investimenti e la mobilitazione di finanziamenti privati grazie al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali.

Un piano che non convince tutti

Un piano corposo che non convince tutti gli osservatori. «È un passo nella giusta direzione ma non si tratta di una svolta», afferma Guntram Wolff, analista del Bruegel Institute (Wolff è l'autore di un recente rapporto molto citato sulle esigenze per rimpiazzare il sostegno americano in Europa).

«Il nodo principale – prosegue – è che non c'è nulla di serio sui fondi comunitari e sull'incentivazione degli appalti congiunti: il rilassamento del Patto di stabilità può aiutare ma alla fine resteranno le restrizioni per i Paesi ad alto debito».

«Come prima mossa è molto corposa, sono critiche ingiuste», ribatte un'alta fonte diplomatica, che rimanda però alle cifre contenute nel rapporto Draghi come vera esigenza. Il piano, inoltre, sosterrà anche l'Ucraina sia nei progetti congiunti e sia consentendo agli Stati di dare rapidi aiuti militari a Kiev.

Nelle ultime bozze del vertice di giovedì i 27 si legge che l'Ue continuerà a dare all'Ucraina «un sostegno finanziario regolare e prevedibile» e nel 2025 «fornirà 30,6 miliardi di euro», con esborsi dallo strumento per l'Ucraina pari a «12,5 miliardi di euro» e altri «18,1 miliardi di euro» nell'ambito dell'iniziativa del G7.