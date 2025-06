Emmanuel Macron si smarca dagli USA e rilancia la diplomazia. Keystone

L'attacco americano in Iran scuote l'Europa e complica la vigilia del vertice NATO, tra appelli alla de-escalation e profonde divergenze tra gli alleati su Israele e nucleare iraniano.

Keystone-SDA SDA

Quando i B2 si sono levati in volo, ciò che prima era solo un timore si è trasformato in qualcos'altro. L'Europa però si è risvegliata frastornata dopo l'attacco americano nella notte all'Iran, con Francia e Gran Bretagna - che siedono al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - che si affrettano a chiarire di non aver partecipato in alcun modo alla missione.

Il messaggio, sempre lo stesso, è stato veicolato dai vertici delle istituzioni europee: l'Iran «non può avere l'atomica» ma l'unica strada da percorrere è tornare al tavolo dei negoziati e perseguire «la de-escalation».

Un ritornello che rischia di suonare vuoto. Tanto più che la comunità transatlantica si sta per riunire all'Aja per il vertice della Nato.

Summit NATO a rischio

Ecco, l'incertezza ora la fa da padrona. «Non credo che il conflitto tra Iran e Israele possa turbare il summit, a meno che non accada qualcosa di enorme», confidava nei giorni scorsi una fonte diplomatica alleata.

Ebbene, cosa possa avvenire adesso nelle prossime ore nessuno lo sa e ci si domanda persino se Donald Trump manterrà l'impegno e si presenterà davvero nella capitale olandese nel caso in cui la situazione dovesse precipitare.

L'Iran sembra questione distantissima dall'Alleanza Atlantica ma in realtà la Nato con la fu Persia condivide un confine, grazie alla Turchia. Ankara, peraltro, in settimana aveva notificato agli alleati la violazione del proprio spazio aereo da parte di velivoli israeliani e aveva ammonito del rischio di «incidenti».

Insomma, è molto difficile che all'Aja si possa totalmente ignorare la faccenda, nonostante l'intenzione condivisa di evitare ogni strappo con Trump. Peraltro, all'ultimo miglio, è stata trovata l'intesa per superare il veto della Spagna e portare al vertice l'accordo sul 5%, che The Donald pretendeva a gran voce.

Visioni divergenti tra gli alleati

Tra gli alleati, così come tra i membri dell'Ue, esistono sensibilità molto diverse sia su Israele sia sulla postura da adottare con Teheran. Non è un caso se il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - al quale i trattati affidano il compito di rappresentare l'Unione Europea al livello dei leader - ha usato un linguaggio diverso rispetto a quello di Ursula von der Leyen e dell'alto rappresentante Kaja Kallas.

«Invito tutte le parti a dare prova di moderazione e rispetto del diritto internazionale e della sicurezza nucleare», ha infatti affermato. «La diplomazia rimane l'unica via per portare pace e sicurezza nella regione mediorientale: troppi civili saranno ancora una volta vittime di un'ulteriore escalation».

Nessun riferimento alla bomba. Che invece viene menzionata nella prima riga della dichiarazione di von der Leyen. «L'Iran non deve assolutamente entrare in possesso dell'atomica: con le tensioni in Medio Oriente che hanno raggiunto un nuovo picco, la stabilità deve essere la priorità così come il rispetto del diritto internazionale», ha scritto sui social esortando in secondo luogo l'Iran a impegnarsi in «una soluzione diplomatica credibile».

L'Europa rilancia l'appello all'Iran

Kallas ha adottato un fraseggio analogo. Domani i 27 ministri degli Esteri discuteranno la situazione al Consiglio con «rinnovata urgenza». Il direttore dell'Aiea, Rafael Grossi, avrebbe dovuto partecipare ma ha annullato per sopraggiunti comprensibili impegni.

Nel mentre i tre Paesi europei negoziatori con l'Iran - Francia-Gran Bretagna-Germania, i cosiddetti E3 - lanciano «un appello all'Iran a impegnarsi in negoziati per un accordo che risponda a tutte le preoccupazioni legate al suo programma nucleare» e si dicono «pronti a contribuire a questo obiettivo in coordinamento con tutte le parti».