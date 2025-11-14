  1. Clienti privati
Medio Oriente L'UE valuta l'addestramento di 3000 poliziotti palestinesi

SDA

14.11.2025 - 14:40

Gaza distrutta dalle bombe israeliane.
Keystone

L'Ue valuta la formazione di 3000 poliziotti palestinesi in vista di un loro dispiegamento a Gaza, nell'ambito del piano di pace promosso da Donald Trump.

14.11.2025, 14:50

La proposta è contenuta in un documento redatto dal Servizio d'azione esterna dell'Ue che sarà il 20 novembre sul tavolo dei ministri degli Esteri europei il 20 novembre.

Tra le opzioni di coinvolgimento dell'Ue nel piano di pace individuate dal team dell'Alta rappresentante Kaja Kallas figura l'ampliamento delle due missioni civili europee già attive nell'area, dedicate alla sicurezza dei valichi di frontiera e al sostegno all'Autorità nazionale palestinese per le riforme della polizia e della giustizia.

La missione Ue di supporto alle forze di polizia (Eupol Copps) potrebbe «assumere la guida dell'addestramento delle forze di sicurezza palestinesi a Gaza, fornendo formazione e assistenza dirette a circa 3000 agenti retribuiti dall'Autorità nazionale palestinese, con l'obiettivo di creare un corpo complessivo di 13'000 unità», spiegano i funzionari europei.

Prevista anche l'estensione della missione di monitoraggio delle frontiere di Rafah (Eubam) ad ulteriori valichi, al fine di rafforzare la presenza europea sul terreno.

