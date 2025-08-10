  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti L'ultima di Trump? Vuole allentare la stretta sulla marijuana, ecco perché

SDA

10.8.2025 - 16:53

Donald Trump non beve e non fuma, ma è pronto ad allentare la stretta sulla marijuana classificandola fra le droghe «meno pericolose».

Immagine simblica d'archivio
Immagine simblica d'archivio
AP

Keystone-SDA

10.08.2025, 16:53

10.08.2025, 18:00

Pur non essendone un sostenitore – visti i problemi con le dipendenze da stupefacenti del fratello – e lamentandosi spesso dell'odore della cannabis, il presidente sta valutando di intervenire sulla riclassificazione della marijuana per riprendere il processo avviato, ma non concluso, dal suo predecessore Joe Biden.

Un'azione dettata dall'interesse per il settore, dagli studi sull'uso della cannabis per motivi terapeutici ma soprattutto dal pressing dei finanziatori.

Donazioni milionarie alla sua campagna

Sulla scia di quanto fatto dall'industria delle criptovalute, molte aziende attive nella marijuana hanno infatti versato somme significative alla sua campagna elettorale e ora premono per una svolta.

Nel corso di una raccolta fondi nelle ultime settimane nel suo club di golf in New Jersey, Trump si è detto aperto ad agire con alcuni investitori del settore, fra i quali Kim Rivers, il numero uno di Trulieve, una della maggiori società di marijuana, che lo ha incoraggiato ad ampliare la ricerca sulla cannabis a scopo terapeutico.

Ha chiesto cosa ne pensano i suoi sostenitori

Da quando è entrato alla Casa Bianca, finora Trump non ha comunque fatto molto per l'industria della cannabis, costringendola ad adottare misure sempre più aggressive.

Fra queste chiedere al sondaggista del presidente, Tony Fabrizio, di effettuare una rivelazione fra i repubblicani per mostrare che anche i conservatori sono favorevoli alla riclassificazione della marijuana come droga «meno pericolosa».

Il sondaggio è stato successivamente presentato a Trump per assicurargli che un'azione non si sarebbe tradotta in uno strappo con la sua base.

Alcune associazioni si oppongono

Il presidente è comunque sotto pressione anche della lobby che si oppone all'allentamento delle restrizioni sulla cannabis.

Il gruppo Smart Approaches to Marijuana ha lanciato una campagna pubblicitaria su Fox, prendendo di mira i due programmi preferiti di Trump – Fox & Friends e lo show di Maria Bartiromo – per catturare la sua attenzione: classificare la marijuana fra le droghe meno pericolose «non aiuta l'America, i giovani, la nostra concorrenza e non aiuta le persone a lavorare», ha spiegato Kevin Sabet, il leader di Smart Approaches to Marijuana, al Wall Street Journal.

Un'altra associazione, la Community Anti-Drug Coalitions of America, sta invece esortando i suoi membri a fare sentire la propria voce con i deputati e senatori, in modo che «il presidente capisca che non è una buona idea».

I più letti

Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Il Lugano reagisce e ritrova il successo contro il Basilea
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
A torso nudo e senza protezioni: il video che ha sorpreso anche la mamma Julia Roberts
Dieci franchi in più per pietanza se si decide di sedersi al tavolo a mangiare

Le ultime su Trump

Conflitti. Lo zar ancora negli USA, è polemica. Ecco chi è il presidente statunitense che ha incontrato più volte Putin

ConflittiLo zar ancora negli USA, è polemica. Ecco chi è il presidente statunitense che ha incontrato più volte Putin

Ucraina. Incontro Trump-Putin, gli europei: «No a modifiche ai confini di Kiev con la forza»

UcrainaIncontro Trump-Putin, gli europei: «No a modifiche ai confini di Kiev con la forza»

Epstein, Iran e ora pure Gaza. Il campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli

Epstein, Iran e ora pure GazaIl campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli

Altre notizie

Medio Oriente. Netanyahu: «L'obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla»

Medio OrienteNetanyahu: «L'obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla»

Guerra in Ucraina. Kallas: «I territori temporaneamente occupati sono di Kiev»

Guerra in UcrainaKallas: «I territori temporaneamente occupati sono di Kiev»

Israele. Smotrich: «Perso fiducia che Netanyahu riesca a vincere»

IsraeleSmotrich: «Perso fiducia che Netanyahu riesca a vincere»