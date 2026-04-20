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Germania A sorpresa la balena «Timmy», arenata sulla spiaggia di Wismar nel Baltico, riprende il largo

SDA

20.4.2026 - 09:16

Timmy ha ripreso a nuotare.
Timmy ha ripreso a nuotare.
Keystone

La balena arenata da settimane nel Baltico ha ripreso a nuotare e ha lasciato la spiaggia di Wismar, dove giaceva immobile dal 31 marzo davanti all'isola di Poel, senza dare più molti segnali di attività.

Keystone-SDA

20.04.2026, 09:16

20.04.2026, 09:23

Dopo giorni di polemiche e proteste sulla decisione degli enti locali del Meclemburgo-Pomerania Anteriore di rinunciare a una nuova missione di salvataggio, ritenuta inutile se non addirittura nociva per il mammifero che sembrava ormai sprofondato in una sorta di agonia.

Timmy, come è stata ribattezzata dalla gente e dai media, ha approfittato dell'acqua alta per ripartire. Le sorti della megattera tengono i tedeschi da diverse settimane col fiato sospeso.

Animali. Nuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel Baltico

AnimaliNuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel Baltico

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