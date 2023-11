La battaglia per Avdiivka, una lotta con ogni mezzo possibile

L'autunno ricopre di fango la zona di guerra, la Russia continua a inviare nuove truppe al fronte e l'artiglieria ucraina fa del suo meglio per sparare a tutto ciò che si muove: ecco un aggiornamento su ciò che sta accadendo.

Un soldato ucraino vicino alla linea del fronte. KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te È arrivato l'autunno, i campi si infangano e gli attacchi su larga scala con le unità meccanizzate sono impossibili.

Mentre l'afflusso di armi occidentali sta rallentando, la Russia può continuare ad attingere alle sue enormi riserve di equipaggiamento militare.

Mosca continua a cercare di distruggere la testa di ponte ucraina sul Dnipro, ma non riesce a raccogliere abbastanza truppe.

L'Ucraina sta recuperando terreno a ovest di Robotyne e a ovest di Novoprokopvika.

La Russia, invece, ha ottenuto piccoli guadagni territoriali a nord e a sud di Bachmut.

Kiev si aspetta la terza grande ondata di attacchi ad Avdiivka, dove sta già infuriando una battaglia devastante. Mostra di più

Se guardate il video su X qui sotto, noterete due cose: primo, il Leopard 1A5 che Danimarca, Germania e Paesi Bassi hanno consegnato all'Ucraina è apparentemente arrivato sul campo di battaglia. In secondo luogo, il tempo umido dell'autunno è arrivato con due settimane di ritardo.

Leopard 1A5 somewhere at the front in Ukrainehttps://t.co/04uUCLmz3a pic.twitter.com/exUjeXrIqB — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 19, 2023

Ciò significa che le grandi offensive con le unità meccanizzate, per il momento, appartengono al passato. Chiunque veda nel post qui sotto quanto sia difficile per i veicoli fuoristrada passare attraverso i sentieri fangosi si renderà conto che i carri armati pesanti non hanno alcuna possibilità in questo fango.

Additional footage of one of the access roads north of Robotyne.



Source- https://t.co/eRvXR27Sl1 pic.twitter.com/3kRjQuw91b — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 20, 2023

Qual è la situazione generale? «Entrambe le parti hanno ancora risorse per continuare la guerra e il destino è incerto come lo era un anno fa», scrive Volodymyr Dacenko, analista ed editorialista di «Forbes» in Ucraina.

Il problema è che il Cremlino può ancora compensare le perdite materiali.

Quanti sistemi l'Ucraina (a sinistra) e la Russia hanno portato sul campo di battaglia quest'anno. In basso, in blu, una panoramica di quante armi l'Occidente ha schierato e quando. @Volodymyr_D_

Questo è anche quello che intendeva il generale ucraino Valery Zalushnyi quando ha parlato di «situazione di stallo»: qualcosa doveva cambiare, perché Mosca non è a corto di armi e una guerra prolungata fa comodo ai calcoli di Putin. Oltre alle abbondanti riserve del Cremlino, anche la relativa superiorità aerea della Russia rimane uno svantaggio per l'Ucraina.

Dnipro: alla Russia resta solo l'artiglieria

Sulla riva sinistra, quella orientale del Dnipro, che i russi chiamano Dnieper, i marines ucraini mantengono le loro posizioni.

Gli avversari cercano di usare la loro artiglieria termobarica TOS-1A contro la testa di ponte di Krynky, ma ha una gittata limitata. Gli ucraini riconoscono quindi rapidamente da quale strada gli avversari stanno sparando e di conseguenza dove inviare i loro droni per distruggere il TOS-1A.

Krynky sotto tiro: il raggio d'azione del TOS-1A è indicato con un semicerchio rosso, la strada spianata è segnata in giallo. Dopo il bombardamento termobarico, i droni hanno scovato e eliminato l'artiglieria russa. YouTube/Reporting from Ukraine

I russi non riescono a eliminare le posizioni ucraine. Non sono nemmeno in grado di concentrare e portare truppe, perché le unità come il sistema di difesa aerea Panzir S-1 - costato circa 13 milioni di franchi - sono state distrutte a 55 chilometri a sud di Krynky...

Kherson Oblast, a Russian Pantsir-S1 detonates after being hit by Ukrainian fire. pic.twitter.com/8iuoazHr1f — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 19, 2023

... e anche questo edificio, che si trova a 35 chilometri da Dnipro in un piccolo aeroporto, è stato colpito. Non ci sono jet militari. Nemmeno le munizioni sembrano essere esplose. A cosa sparava l'esercito ucraino?

Another long range strike on a Russian base, this time at a flight hangar near Tarasivka/Brylivka. The place is around 35km away from the Dnipro River.



The missile explosion looks like Stormshadow/Scalp EG strike.



Coordinates:



46°25'26"N 33°03'22"E#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/V5oz2FAqr5 — (((Tendar))) (@Tendar) November 19, 2023

Come reagiscono i russi alle continue battute d'arresto? Innanzitutto, stanno spostando il loro quartier generale a Oleshky, 25 chilometri a sud-ovest di Krynky, più a est.

Stanno inoltre dispiegando quantità massicce di artiglieria e lanciarazzi contro la testa di ponte ucraina, come mostra il post qui sotto.

Since Russia isn't able to bring in troops and heavy equipment really close to Krynky due to FPV drone threats, it is massively trying to hit the Ukrainian logistic routes with heavy artillery and MLRS. https://t.co/TOyUeRPDQp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2023

Lotta dura a Zaporizhia

L'esercito ucraino sta facendo solo lenti progressi nell'oblast' di Zaporizhia. Di recente, è riuscito a recuperare terreno a ovest del villaggio di Novoprokopivka e a ovest di Robotyne.

In quest'ultimo caso, ciò è importante perché l'area appena conquistata è elevata e si presta a ulteriori avanzamenti verso ovest.

A ovest di Novoprokopivka e Robotyne, l'Ucraina è riuscita a liberare dei territori (in blu). Cartina: DeepStateMap

Nel frattempo, non ci si può più stupire della lentezza dei progressi su questa parte del fronte: anche l'analista Volodymyr Dacenko ammette che le capacità di difesa russe sono state sottovalutate.

Il post su X qui sotto mostra quanto il terreno sia incredibilmente minato.

The density of minefields in the Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/FGeKCacjtk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2023

I successi russi a nord e a sud di Bachmut

Ma Mosca può anche festeggiare dei successi: a nord di Bachmut, l'esercito russo sta avanzando verso Bohdanivka e a sud di Bachmut, il Cremlino celebra i guadagni territoriali nei pressi di Klishchivka.

Il vettore di attacco russo a nord di Bachmut. DeepStateMap

Le conquiste a Klishchiivka sono solo piccole, ma non prive di pericoli, poiché la Russia sta ora combattendo per la città allo stesso modo dell'Ucraina. Non viene attaccata direttamente, ma si cerca la via che porta alle colline a ovest per bombardare la città da lì.

Il vettore d'attacco russo a sud di Bachmut. DeepStateMap

Al contrario, 15 chilometri più a sud, l'Ucraina ha preso l'iniziativa e ha conquistato il territorio fuori dalla città di Horlivka che era in mano russa dal 2014.

Tuttavia, dopo questo attacco a sorpresa non è stato conquistato altro territorio. La Russia sta usando i droni contro gli aggressori.

Piccoli ma importanti: guadagni territoriali ucraini a ovest di Horlivka. @Majakovsk73

Avdiivka: in uso munizioni a grappolo e incendiarie

La battaglia per Avdiivka continua senza sosta. Kiev si aspetta una terza grande ondata di attacchi russi nel prossimo futuro. L'esercito ucraino sta usando munizioni a grappolo per fermare la fanteria nemica nel nord della città, secondo un video su X.

Cluster munition strikes on groups of Russian infantry. Avdiivka front. https://t.co/KJqT4Dmgig pic.twitter.com/U5cUctuKvv — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 20, 2023

I russi hanno risposto con munizioni incendiarie per scacciare i difensori dal quartiere industriale a nord di Avdiivka, come mostra il post qui sotto.

Russia is attacking Ukrainian positions with incendiary munitions near Avdiivka again m.



🇺🇦 pic.twitter.com/NVOBGA0O5j — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2023

La città si presenta di conseguenza.

This is Avdiivka, in Donetsk Oblast. The photos, which show destroyed civilian infrastructure and residential buildings, were published by Ukrainian brigadier general Oleksandr Tarnavskyi on Telegram on Nov. 19.



📸: Oleksandr Tarnavskyi / Telegram pic.twitter.com/tPAb7HhPDc — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 19, 2023

Ecco una galleria di immagini con i dettagli della battaglia.