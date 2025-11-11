Il direttore generale della BBC Tim Davie ha dovuto dare le dimissioni. Keystone/Hannah McKay/Pool via AP

Una crisi di personale, critiche sull'imparzialità e ora una minaccia da un miliardo di dollari da parte di Washington: la BBC si trova in una delle peggiori crisi della sua storia.

Keystone-SDA, Sven Ziegler SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La BBC è stata criticata per il montaggio di un discorso di Donald Trump del 2021. I dubbi interni sulla sua imparzialità hanno portato a due dimissioni.

Gli avvocati del presidente americano chiedono la ritrattazione di un documentario dell'emittente, oltre a scuse e risarcimenti, altrimenti c'è la minaccia di una causa da un miliardo di euro.

Il governo laburista sostiene la BBC, mentre i critici di destra accusano l'emittente di pregiudizi sistematici. Mostra di più

La BBC, emittente di fama mondiale, è in profonda crisi. Dopo due dimissioni nel team di gestione, ora si trova ad affrontare anche una minaccia da parte del presidente degli Stati Uniti.

In una lettera alla BBC, di cui hanno dato notizia lunedì l'emittente stessa e diversi media statunitensi, gli avvocati di Donald Trump avanzano diverse richieste che deve soddisfare entro venerdì. Se ciò non dovesse accadere, potrebbe costare caro.

Perché la BBC viene criticata così duramente?

Uno dei motivi è il montaggio di un discorso del repubblicano per il programma «Panorama». Il quotidiano Telegraph aveva riferito di una nota interna in questo contesto. Il memorandum esprimeva preoccupazioni sull'imparzialità dei servizi della BBC.

Nello specifico, il problema del discorso di Trump del 6 gennaio 2021 è che la versione modificata fa sembrare che il presidente abbia detto che sarebbe andato al Campidoglio con i suoi sostenitori e avrebbe combattuto fino in fondo.

Il giorno di questo discorso, i sostenitori del tycoon hanno preso violentemente d'assalto la sede del Parlamento a Washington. Il documentario della BBC («Trump: A Second Chance?») è stato trasmesso nel novembre 2024 prima delle elezioni statunitensi, vinte dal repubblicano.

Il capo della BBC Tim Davie ha annunciato le sue dimissioni domenica, anche alla luce del montaggio di questo discorso. Anche Deborah Turness, responsabile delle notizie della BBC, lascia il suo posto.

Lunedì anche il presidente del Consiglio di vigilanza della BBC Samir Shah si è scusato con una lettera. In questa si legge che «il modo in cui il discorso è stato montato» ha «creato l'impressione di un appello diretto all'azione violenta».

Cosa chiedono gli avvocati di Trump?

Questa intuizione della BBC probabilmente non è sufficiente per il presidente. Nella lettera inviata alla BBC si chiede che l'emittente ritratti il documentario e tutte le dichiarazioni «false e diffamatorie» su Trump entro venerdì 14 novembre.

Chiede inoltre le scuse e un risarcimento.

Se la BBC non ottempererà a tali richieste, secondo quanto riferito, sarà minacciata di intentare una causa per un totale di «almeno» un miliardo di dollari (l'equivalente di oltre 860 milioni di euro).

In passato il presidente americano ha già intentato diverse cause contro le aziende del settore dei media. I critici vedono spesso in questo un attacco alla libertà di stampa.

Cosa significa questo per la BBC?

Anche nel Regno Unito la BBC viene criticata da più parti in seguito agli sconvolgimenti interni. Nigel Farage, attivista per la Brexit, ha ad esempio accusato la BBC di aver fatto informazione di parte per decenni.

Invece il governo laburista ha appoggiato l'emittente, fondata 103 anni fa. La BBC non è né corrotta né di parte, ha dichiarato lunedì da Downing Street.

Martedì, il capo uscente dell'emittente Davie ha parlato a tutti i dipendenti della BBC in una conferenza telefonica, come riportato dall'emittente.

In seguito alle dimissioni di Turness, il vice capo delle notizie della BBC, Jonathan Munro, assumerà temporaneamente la responsabilità delle decisioni editoriali.