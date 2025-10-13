  1. Clienti privati
«Forse sono già in paradiso» La bizzarra dichiarazione di Donald Trump sull'aldilà suscita perplessità

13.10.2025 - 14:02

La curiosa intervista di Trump

Poco prima del suo arrivo in Medio Oriente, Donald Trump ha sorpreso con dichiarazioni insolitamente personali sulle sue idee sull'aldilà e sui suoi dubbi circa il proprio posto in paradiso.

Redazione blue News

13.10.2025, 14:02

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime dubbi sul suo destino celeste.
  • Tuttavia, ha sottolineato di aver migliorato la vita di molte persone e ha scherzato sul fatto che potrebbe già essere «in paradiso».
  • Lunedì Trump parteciperà a diversi appuntamenti in Medio Oriente.
Durante il viaggio di Donald Trump verso Israele, dove lunedì ha in programma incontri con i parenti degli ostaggi, terrà un discorso al Parlamento e poi si recherà alla cerimonia di pace in Medio Oriente in Egitto, ha risposto alle domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One.

Il tycoon ha attirato l'attenzione con dichiarazioni sulle sue aspettative sulla vita dopo la morte.

In un video che circola su X, Trump afferma: «Non credo che qualcosa mi porterà in paradiso. Ok, non ci credo davvero. Penso che forse non sono destinato al paradiso».

«Forse sono in paradiso in questo momento»

L'antefatto è una precedente dichiarazione rilasciata da Trump in estate, in cui il 79enne ha affermato che il suo ruolo nel processo di negoziazione con la Russia e l'Ucraina potrebbe spianargli la strada verso il paradiso.

Il presidente non ha spiegato perché è scettico sulle sue possibilità di andare nel regno dei cieli. Ha invece dichiarato: «Potrei essere in paradiso in questo momento, mentre stiamo volando sull'Air Force One. Non sono sicuro di arrivarci. Ma ho migliorato la vita di molte persone».

