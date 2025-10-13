La bizzarra dichiarazione di Donald Trump sull'aldilà suscita perplessità

La curiosa intervista di Trump
13.10.2025
Poco prima del suo arrivo in Medio Oriente, Donald Trump ha sorpreso con dichiarazioni insolitamente personali sulle sue idee sull'aldilà e sui suoi dubbi circa il proprio posto in paradiso.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime dubbi sul suo destino celeste.
- Tuttavia, ha sottolineato di aver migliorato la vita di molte persone e ha scherzato sul fatto che potrebbe già essere «in paradiso».
- Lunedì Trump parteciperà a diversi appuntamenti in Medio Oriente.
Durante il viaggio di Donald Trump verso Israele, dove lunedì ha in programma incontri con i parenti degli ostaggi, terrà un discorso al Parlamento e poi si recherà alla cerimonia di pace in Medio Oriente in Egitto, ha risposto alle domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One.
Il tycoon ha attirato l'attenzione con dichiarazioni sulle sue aspettative sulla vita dopo la morte.
In un video che circola su X, Trump afferma: «Non credo che qualcosa mi porterà in paradiso. Ok, non ci credo davvero. Penso che forse non sono destinato al paradiso».
«Forse sono in paradiso in questo momento»
L'antefatto è una precedente dichiarazione rilasciata da Trump in estate, in cui il 79enne ha affermato che il suo ruolo nel processo di negoziazione con la Russia e l'Ucraina potrebbe spianargli la strada verso il paradiso.
Il presidente non ha spiegato perché è scettico sulle sue possibilità di andare nel regno dei cieli. Ha invece dichiarato: «Potrei essere in paradiso in questo momento, mentre stiamo volando sull'Air Force One. Non sono sicuro di arrivarci. Ma ho migliorato la vita di molte persone».