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Ecco le immagini create con l'IA La bizzarra offensiva UFO di Trump continua: ora fa arrestare perfino un alieno nudo

Dominik Müller

19.5.2026

Pare che abbia fatto prigioniero un extraterrestre: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Pare che abbia fatto prigioniero un extraterrestre: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Truth Social/realDonaldTrump

Donald Trump prosegue la sua messinscena spaziale. In nuove immagini generate con l’intelligenza artificiale si presenta come il capo di una futuristica Space Force e posa persino accanto a un alieno.

Dominik Müller

19.05.2026, 08:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Donald Trump ha pubblicato su Truth Social immagini e video generati con l’intelligenza artificiale, in cui si presenta come comandante di una forza militare spaziale.
  • Tra le immagini spicca quella in cui posa accanto a un alieno nudo apparentemente arrestato.
  • La nuova serie di post si inserisce nella sua crescente attenzione per UFO ed extraterrestri, dopo la pubblicazione di documenti del Pentagono sui fenomeni anomali non identificati.
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Con un alieno ammanettato al suo fianco, un esercito spaziale futuristico alle spalle ed esplosioni sulla Terra, nella notte tra domenica e lunedì Donald Trump ha nuovamente attirato l’attenzione.

Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social quasi venti immagini e video generati con l’intelligenza artificiale, nei quali si mette in scena come comandante in capo di una potenza militare spaziale.

Tra le immagini, una in particolare spicca sulle altre: il tycoon posa accanto a un alieno nudo, apparentemente appena arrestato.

La bizzarra serie di immagini si inserisce in una tendenza che si delinea ormai da mesi: Trump sembra coltivare una crescente fascinazione per UFO, extraterrestri e scenari militari nello spazio.

Già durante il suo primo mandato aveva istituito la United States Space Force, un ramo autonomo delle forze armate statunitensi dedicato allo spazio.

Ora ricorre a immagini generate dall’intelligenza artificiale per alimentare ulteriormente quella visione: soldati spaziali, attacchi laser dall’orbita e campi di battaglia futuristici inclusi.

«Ma che diavolo sta succedendo?»

L’interesse di Trump per i fenomeni extraterrestri, però, non si limita più a stravaganti post sui social.

All’inizio di maggio, la sua amministrazione ha autorizzato per la prima volta la pubblicazione di dossier UFO finora rimasti segreti. Il Pentagono ha messo online oltre 160 documenti e registrazioni relativi ai cosiddetti «fenomeni anomali non identificati».

Tra questi figurano filmati in bianco e nero di oggetti volanti sconosciuti e vecchi documenti riservati di diverse agenzie.

Trump aveva annunciato personalmente la pubblicazione. Su Truth Social aveva scritto di aver incaricato la sua amministrazione di rendere pubblici i dossier su «vita extraterrestre, fenomeni aerei non identificati e oggetti volanti non identificati».

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Secondo Trump, gli americani avrebbero così potuto porsi da soli la domanda: «MA CHE DIAVOLO STA SUCCEDENDO? Divertitevi e godetevelo!».

Anche il Pentagono ha giustificato la diffusione dei documenti in nome della trasparenza. Le amministrazioni precedenti, è stato sostenuto, avrebbero cercato di scoraggiare la popolazione o di minimizzare le segnalazioni sugli UFO.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che quei dossier rimasti segreti avevano «alimentato a lungo legittime speculazioni».

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