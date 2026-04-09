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«Ce n'era forte bisogno» La BNS e il Museo di storia di Berna inaugurano Moneyverse, ecco di che si tratta

SDA

9.4.2026 - 10:53

Martin Schlegel, presidente della BNS.
Martin Schlegel, presidente della BNS.
Keystone

Un centro per i visitatori per gettare uno sguardo sulle attività della Banca nazionale svizzera (BNS). È questo Moneyverse, realizzato in collaborazione col Museo di Storia di Berna presso il Kaiserhaus, nella città federale.

Keystone-SDA

09.04.2026, 10:53

09.04.2026, 11:01

Moneyverse – che offre contenuti in italiano, francese, tedesco e inglese – apre i battenti domani, venerdì 10 aprile, e sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 17:00, è stato spiegato ai media in occasione della conferenza stampa di presentazione.

«Percepiamo nella popolazione un forte bisogno di un'offerta di questo tipo», ha detto Martin Schlegel, presidente della BNS, che ha presentato la novità assieme a Thomas Pauli-Gabi, direttore del Museo di Storia.

Uno degli scopi è quello di sviluppare le conoscenze economiche generali della popolazione. Ad assumersi la gestione operativa del progetto sarà il Museo di Storia di Berna.

Moneyverse è parte integrante del Kaiserhaus, che riapre proprio domani al termine di una ristrutturazione pluriennale e combina servizi di ristorazione contemporanea, attività commerciali locali ed esperienze culturali sotto un unico tetto nel centro della città, all'indirizzo Marktgasse 37.

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