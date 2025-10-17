In vantaggio nei sondaggi, Jorge «Tuto» Quiroga ha promesso di risolvere la carenza di dollari e carburante. KEYSTONE

L'ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga (Libre) guida i sondaggi con circa il 45% contro il 36,5% di Rodrigo Paz Pereira (Partido Democratico Cristiano; Pdc), nel secondo turno di domenica in Bolivia, giocato tutto in campo conservatore, che chiama sette milioni e mezzo di elettori alle urne.

Keystone-SDA SDA

Si tratta del primo ballottaggio della storia del Paese andino, che arriva nel pieno di una grave crisi economica, e al termine di vent'anni di potere del progressista Movimento al Socialismo (Mas), imploso per le lotte interne tra i gruppi dell'ex presidente Evo Morales e dell'attuale capo di Stato Luis Arce.

Un voto, quello dell'agosto scorso, che secondo gli analisti mostra il desiderio dei boliviani di stabilità e sviluppo, di fronte ad una scarsità di riserve in dollari, una forte svalutazione, un'inflazione al 25% e combustibili col contagocce.

Il «CambioRadical» di Quiroga

«Tuto» Quiroga, 65 anni – già alla testa del Paese nel 2001 – e uscito dal primo turno col 26,7% promuove un «CambioRadical», come recita lo slogan con cui ha affrontato la campagna elettorale. La sua ricetta propone una visione di libero mercato.

Nel suo comizio finale a El Alto, la seconda città più popolosa della Bolivia, il leader dell'alleanza Libre ha promesso di risolvere la carenza di dollari e carburante con un piano internazionale di «salvataggio» a trazione Fmi, e di trasformare il Paese in una «potenza mondiale del litio».

«Mettetemi al governo e porteremo i dollari», ha garantito l'esponente di destra. In particolare, Quiroga ha promesso di dare nuovo slancio all'industrializzazione dell'oro bianco dopo il tentativo dell'amministrazione Arce di introdurne l'estrazione diretta attraverso contratti con aziende cinesi e russe.

Paz vuole un «capitalismo per tutti»

Si basa invece su un modello di sviluppo economico inclusivo l'Agenda 50/50 di Paz Pereira, 57 anni, riformista moderato, figlio dell'ex presidente Jaime Paz Zamora, e vera sorpresa della prima tornata, da cui è emerso col maggior numero di voti – oltre il 32% – contro il 3% dei consensi del suo esordio.

Una ricetta, quella di Paz, che secondo gli osservatori potrebbe essere in grado di intercettare le simpatie degli ex elettori del Mas.

Il capo del Pdc propone un programma fondato su tre pilastri con la decentralizzazione dello Stato e la costruzione di un modello economico definito «Capitalismo per tutti», volto a favorire le imprese attraverso incentivi fiscali e accesso al credito, oltre ad una profonda riforma della giustizia.

Sarà un cambio netto o moderato?

Ma sebbene proprio all'esponente del Pdc sia andato il sostegno dell'imprenditore milionario Samuel Doria Medina, che col 20,2% delle preferenze si era piazzato al terzo posto ad agosto, gli osservatori concordano sul fatto che gran parte di quei voti potrebbero confluire su «Tuto».

E se non vi è dubbio che il primo turno abbia segnato la volontà della Bolivia di voltare pagina e tornare a crescere, l'appuntamento di domenica chiarirà se si tratta di una svolta netta a destra o di un'alternativa più moderata.