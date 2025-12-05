La bufera su Hegseth non si placa: un post e un video gettano benzina sul fuoco

Il segretario alla difesa Pete Hegseth (foto d'archivio). KEYSTONE

Le critiche nei confronti del segretario della difesa statunitense Pete Hegseth non si placano, dopo che è diventato pubblico che le forze armate americane hanno ucciso due naufraghi in un secondo attacco nei Caraibi. Un video del 2016 mostra però Hegseth contraddire le sue stesse dichiarazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Continua il dibattito sulla legalità del secondo attacco degli Stati Uniti a un'imbarcazione sospettata di traffico di droga nei Caraibi.

Pete Hegseth ha gettato benzina sul fuoco con un'immagine su X in cui un bambino spara alle barche del narcotraffico con un bazooka.

I primi commentatori e politici conservatori prendono le distanze dal segretario della difesa.

Un video del 2016 mostra lo stesso Hegseth parlare di come gli ordini illegali debbano essere rifiutati anche se provengono dal presidente. Mostra di più

Sono gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale: l'irlandese Murphy è un marinaio a bordo della Mount Kyle quando un sottomarino tedesco affonda il cargo al largo delle coste sudamericane. I sopravvissuti affrontano i nazisti sotto il fuoco di una mitragliatrice: solo Murphy sopravvive.

La scena non è reale, ma proviene dal film del 1971 «L'uomo che venne dal nord» con Peter O'Toole.

Ma naturalmente incidenti del genere si sono verificati durante il conflitto. Ad esempio l'U-852 affondò la SS Peleus nell'Atlantico meridionale il 13 marzo 1944, e il capitano Heinz-Wilhelm Eck ordinò al suo equipaggio di sparare ai sopravvissuti.

Questo è un chiaro crimine di guerra di cui il capitano del sottomarino tedesco deve rispondere: insieme ad altri due ufficiali, fu fucilato per questo atto il 30 novembre 1945 nella sua città natale, Amburgo, dopo che gli inglesi misero sotto processo il trio.

Hegseth getta benzina sul fuoco

80 anni dopo si tratta ancora una volta di naufraghi uccisi: il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth avrebbe ordinato un secondo attacco che ha ucciso due sopravvissuti.

In precedenza un missile aveva colpito un'imbarcazione sospettata di traffico di droga. Il repubblicano è sempre più coinvolto nel fuoco incrociato della vicenda.

Mentre gli esperti discutono se gli attacchi in acque internazionali siano legittimi, omicidi o crimini di guerra, lo stesso Hegseth getta benzina sul fuoco.

Il 45enne ha pubblicato su X un'immagine manipolata del personaggio canadese dei cartoni animati Franklin, in cui la tartaruga spara contro le barche del narcotraffico da un elicottero. «Per la vostra lista dei desideri di Natale», si legge.

L'editore di Franklin è rimasto inorridito: il personaggio è sinonimo di «gentilezza, empatia e inclusione».

«Condanniamo fermamente qualsiasi uso denigratorio, violento o non autorizzato del nome o dell'immagine di Franklin che contraddice direttamente questi valori», ha scritto la Kids Can Press in risposta al post di Hegseth.

Le critiche arrivano anche dai conservatori

Questo comportamento e la crescente discussione sugli attacchi nei Caraibi stanno suscitando critiche anche a destra.

«L'accusa di aver deliberatamente ucciso degli indifesi è abbastanza grave da giustificare un esame da parte del Congresso», commenta il conservatore «Wall Street Journal». «Questo include che il signor Hegseth debba rendere conto sotto giuramento».

‘An amateur person’: GOP Rep. Bacon says Hegseth should go The Nebraska lawmaker is the first House Republican to recommend the president fire the secretary of Defense www.politico.com/news/2025/04...



[image or embed] — Timothy McBride (@mcbridetd.bsky.social) 26. April 2025 um 02:24

Anche l'ex giudice, docente e autore Andrew Napolitano, che in passato ha lavorato con Hegseth a «Fox News», non si tira indietro sul canale di destra «Newsmax»: «Questo è un crimine di guerra quando i sopravvissuti che dovrebbero essere salvati dalla legge vengono uccisi. Non c'è assolutamente alcuna base legale per questo».

Judge Andrew Napolitano, Princeton Class of 1972, weighs in on Pete Hegseth, Princeton Class of 2003; calls his actions a war crime:



[image or embed] — Sam Wang (@samwang.bsky.social) 3. Dezember 2025 um 04:24

L'avvocato sottolinea che l'intera catena di comando dovrebbe essere ritenuta responsabile. Lo stesso Hegseth scrive pubblicamente su X che l'ammiraglio Frank Bradley ha dato l'ordine per il secondo attacco mortale e allo stesso tempo lo sostiene.

Il «New York Times» aggiunge che Bradley ha ordinato l'attacco perché uno dei sopravvissuti ha chiesto aiuto via radio.

Pane per i denti dei democratici

La discussione sulla catena di comando e sulla legalità degli attacchi è pane per i denti dei sei democratici che di recente hanno fatto scalpore con un video.

Nel filmato questi esortavano i servizi di sicurezza e i militari a non seguire ordini illegali. Insieme ai suoi colleghi di partito, anche Hegseth ha criticato aspramente il video.

È «spregevole, sconsiderato e sbagliato»: «Incoraggiare i nostri guerrieri a ignorare gli ordini dei loro comandanti mina ogni aspetto del buon ordine e della disciplina. Le loro sciocche affermazioni seminano dubbi e confusione - il che non fa che mettere a rischio i nostri guerrieri», aveva commentato il 45enne su X, attaccando anche personalmente il senatore Mark Kelly.

So “Captain” Kelly, not only did your sedition video intentionally undercut good order & discipline…but you can’t even display your uniform correctly.



Your medals are out of order & rows reversed. When/if you are recalled to active duty, it’ll start with a uniform inspection. https://t.co/rsSyrPcmbg — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 25, 2025

In mezzo a tutto questo è emerso un video del 2016 che contraddice lo stesso segretario alla difesa: nel filmato Hegseth parla di come i soldati non dovrebbero seguire ordini illegali, anche se provengono dal presidente.

«Ci devono essere conseguenze per gli spregevoli crimini di guerra», afferma.

E cosa dice Donald Trump? Continua a sostenere il suo ministro della difesa, ma non è escluso che la questione abbia conseguenze anche per lui.