Gavin Newsom a Davos. Keystone

La California aderisce all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). È il primo Stato statunitense a collaborare con il Global Outbreak Alert and Response Network, braccio operativo dell'Oms che risponde alle emergenze, con l'invio di personale e risorse.

Lo ha annunciato il governatore democratico Gavin Newsom, di ritorno da Davos, spiegando su X che la sua è una risposta al ritiro dall'organismo internazionale deciso dall'amministrazione Trump.

«La California non sarà testimone del caos che questa decisione porterà – ha scritto Newsom, possibile futuro candidato democratico – Continueremo a promuovere partnership a livello globale e a restare in prima linea nella preparazione alla sanità pubblica».

Il governatore ha discusso la collaborazione con il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il recente Forum economico mondiale.