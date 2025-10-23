  1. Clienti privati
Colpa dello shutdown La California mobilita l'esercito per distribuire cibo ai poveri

SDA

23.10.2025 - 08:16

L'esercito aiuterà a distribuire cibo. (Immagine d'archivio).
L'esercito aiuterà a distribuire cibo. (Immagine d'archivio).
Keystone

La Guardia Nazionale della California è in arrivo nella Bay Area, attorno a San Francisco, ma non per ordine di Donald Trump.

Keystone-SDA

23.10.2025, 08:16

23.10.2025, 08:20

Il governatore democratico Gavin Newsom ha attivato questo corpo di riservisti per sostenere le banche alimentari in tutto lo Stato, mentre lo shutdown di Washington si prolunga, bloccando i fondi federali per il cibo destinato ai più poveri.

«Il fallimento di Trump non è astratto: sta letteralmente togliendo il pane di bocca alla gente», ha dichiarato Newsom, che ha promesso di colmare la mancanza dei fondi nazionali con 80 milioni di dollari dello stato della California, visto che secondo i suoi conti sarebbero già a rischio i buoni alimentari per il mese di novembre.

«Mentre i Repubblicani a Washington puntano i piedi, la California si fa avanti ancora una volta per colmare un vuoto».

Newsom ha specificato che la missione delle guardie nazionali è – in questo caso – «umanitaria»: i militari californiani aiuteranno a trasportare, stoccare e distribuire cibo, senza svolgere compiti di polizia, a differenza dei dispiegamenti ordinati dal Presidente-Tycoon.

