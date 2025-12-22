  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Conflitti La Cambogia accusa la Thailandia di raid dopo l'annuncio di colloqui

SDA

22.12.2025 - 16:07

Il ministro degli Esteri tailandese Sihasak Phuangketkeow ha annunciato un incontro tra i due Paesi per settimana prossima.
Il ministro degli Esteri tailandese Sihasak Phuangketkeow ha annunciato un incontro tra i due Paesi per settimana prossima.
Keystone

La Cambogia accusa la Thailandia di aver lanciato attacchi aerei sul suo territorio poche ore dopo che Bangkok ha annunciato che le due nazioni hanno concordato di tenere colloqui di tregua questa settimana.

Keystone-SDA

22.12.2025, 16:07

22.12.2025, 17:20

Il ministero della Difesa della Cambogia sostiene che l'esercito thailandese abbia «dispiegato aerei da combattimento F-16 per bombardare» le aree delle province di Siem Reap e Preah Vihear.

«Alle 16.18, l'esercito tailandese ha schierato aerei da combattimento F-16 per bombardare ulteriormente il territorio sovrano cambogiano, nell'area di O'Kontoeng, comune di Srae Nouy, distretto di Varin, provincia di Siem Reap», ha aggiunto il governo cambogiano.

La provincia di Siem Reap ospita il famoso complesso templare di Angkor, patrimonio dell'Unesco, e la sua principale attrazione turistica, Angkor Wat, che si trova a poco più di un'ora di auto da Srae Nouy.

I combattimenti ripresi questo mese, che hanno infranto una precedente tregua, hanno causato almeno 23 morti in Thailandia e 20 in Cambogia, e oltre 900'000 sfollati da entrambe le parti, affermano le autorità.

Dalla Malesia, il ministro degli Esteri tailandese Sihasak Phuangketkeow ha annunciato che funzionari dei due Paesi si incontreranno in settimana per discutere la possibilità di ripristinare un cessate il fuoco.

I più letti

Scomparsa a tre anni, ritrovata dopo 42: ecco risolto un mistero lungo una vita
Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
È morto il cantante e chitarrista inglese Chris Rea
Una pausa lontano da tutto e tutti per Belén Rodriguez? È il desiderio della famiglia
10 anni fa il quadruplo omicidio che sconvolse la Svizzera, l'autore tornerà presto libero?

Altre notizie

Stati Uniti. Il repubblicano Ted Cruz valuta la candidatura alla Casa Bianca nel 2028

Stati UnitiIl repubblicano Ted Cruz valuta la candidatura alla Casa Bianca nel 2028

Libano. Tre morti in un attacco israeliano contro un veicolo vicino a Sidone

LibanoTre morti in un attacco israeliano contro un veicolo vicino a Sidone

Tunisia. Condannato l'ex candidato presidenziale Zenaidi a 19 anni per incitamento alla rivolta

TunisiaCondannato l'ex candidato presidenziale Zenaidi a 19 anni per incitamento alla rivolta