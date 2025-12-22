Il ministro degli Esteri tailandese Sihasak Phuangketkeow ha annunciato un incontro tra i due Paesi per settimana prossima. Keystone

La Cambogia accusa la Thailandia di aver lanciato attacchi aerei sul suo territorio poche ore dopo che Bangkok ha annunciato che le due nazioni hanno concordato di tenere colloqui di tregua questa settimana.

Keystone-SDA SDA

Il ministero della Difesa della Cambogia sostiene che l'esercito thailandese abbia «dispiegato aerei da combattimento F-16 per bombardare» le aree delle province di Siem Reap e Preah Vihear.

«Alle 16.18, l'esercito tailandese ha schierato aerei da combattimento F-16 per bombardare ulteriormente il territorio sovrano cambogiano, nell'area di O'Kontoeng, comune di Srae Nouy, distretto di Varin, provincia di Siem Reap», ha aggiunto il governo cambogiano.

La provincia di Siem Reap ospita il famoso complesso templare di Angkor, patrimonio dell'Unesco, e la sua principale attrazione turistica, Angkor Wat, che si trova a poco più di un'ora di auto da Srae Nouy.

I combattimenti ripresi questo mese, che hanno infranto una precedente tregua, hanno causato almeno 23 morti in Thailandia e 20 in Cambogia, e oltre 900'000 sfollati da entrambe le parti, affermano le autorità.

Dalla Malesia, il ministro degli Esteri tailandese Sihasak Phuangketkeow ha annunciato che funzionari dei due Paesi si incontreranno in settimana per discutere la possibilità di ripristinare un cessate il fuoco.