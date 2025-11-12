  1. Clienti privati
Stati Uniti La Camera vota la fine dello shutdown nella notte centroeuropea

SDA

12.11.2025 - 15:27

Il voto sulla fine dello shutdown alla Camera degli Stati Uniti è previsto alle 19 locali (l'una del mattino di giovedì in Svizzera).
Il voto sulla fine dello shutdown alla Camera degli Stati Uniti è previsto alle 19 locali (l'una del mattino di giovedì in Svizzera).
Keystone

La Camera degli Stati Uniti voterà nella nottata centroeuropea il provvedimento per la fine dello shutdown. I repubblicani prevedono che il voto si terrà intorno alle 19 ora locale, l'una del mattino di giovedì in Svizzera.

Keystone-SDA

12.11.2025, 15:27

12.11.2025, 15:42

Se i conservatori resteranno compatti non avranno alcun problema a riaprire il governo dopo uno stop di oltre 40 giorni. La misura per diventare effettiva dovrà essere firmata da Donald Trump, che ha assicurato un'azione rapida.

