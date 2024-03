I bambini sono i più affamati: un medico riferisce dal nord della Striscia di Gaza quanto sia catastrofica la crisi umanitaria. KEYSTONE

La guerra e la lentezza degli aiuti stanno causando sofferenze senza precedenti nella Striscia di Gaza. Gli esperti avvertono che la carestia è imminente... o forse c'è già.

Hai fretta? blue News riassume per te A causa della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, gli esperti internazionali avvertono che la carestia è imminente in alcune zone di Gaza.

Un medico della parte settentrionale della Striscia di Gaza descrive quanto sia già grave la situazione. I bambini devono accontentarsi di poche patatine per un giorno intero.

Le Nazioni Unite e le persone coinvolte ritengono che Israele, in quanto potenza occupante, abbia il dovere di garantire che la popolazione della Striscia di Gaza si possa nutrire. Mostra di più

Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha criticato le azioni di Israele senza mezzi termini: «La misura in cui Israele sta limitando l'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza [...] può equivalere all'uso della fame come metodo di guerra, il che è un vero crimine».

La crisi umanitaria nella Striscia di Gaza è «scioccante» anche per la direttrice dell'Unicef Catherine Russel. Le Nazioni Unite e numerosi esperti hanno avvertito, all'inizio della settimana, che una carestia è imminente.

Ma in realtà è già presente. È difficile riuscire a immaginare quanto stia soffrendo la popolazione di Gaza. Ma ora un medico descrive sul britannico «Guardian» quanto sia già grave la situazione.

Mangimi per animali e uccelli per sopravvivere

Mahmoud Shalabi lavora per l'organizzazione umanitaria britannica «Medical Aid for Palestinians» nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Lì non c'è già praticamente più nulla da mangiare: «La gente mangia cibo per animali o uccelli per sopravvivere. Per alcuni è rimasta solo l'erba».

Anche gli esperti dell'Iniziativa IPC per l'analisi delle crisi alimentari, composta da diverse organizzazioni delle Nazioni Unite e gruppi di aiuto, hanno confermato che la situazione alimentare si è sempre più deteriorata negli ultimi mesi.

L'iniziativa ha sviluppato un sistema a più livelli che può essere utilizzato per valutare quante persone sono colpite dalla fame e in che misura. Il livello più alto, 5, è descritto come «condizioni di carestia». Circa 1,1 milioni di persone nella Striscia di Gaza, ossia la metà della popolazione, si trovano già nella peggiore situazione di emergenza.

Le persone sacrificano tutto per i loro figli

Shalabi conferma i dati con parole emozionanti: «Quando vado al mercato del campo profughi di Jabalia, che un tempo era vivace, non ci sono più bancarelle e non c'è più cibo da comprare. Riso, lenticchie e fagioli sono scomparsi, lasciando solo spezie e noci estremamente costose». I piccoli spuntini che i bambini erano soliti prendere sono fuori discussione.

Secondo Shalabi, alcune persone sopravvivono con una sola tazza di caffè al giorno. «Sacrificano qualsiasi cibo riescano a procurarsi per i loro figli che muoiono di fame».

Di recente ha osservato un uomo che ha dato ai suoi due figli qualche patatina: «Ricordo che ha detto loro: ‹Assicurati di calcolare bene le tue porzioni, perché non ho più niente e questo è il solo cibo per oggi›».

Secondo l'organizzazione delle Nazioni Unite per gli aiuti all'infanzia Unicef, il 31% dei bambini sotto i due anni nel nord della Striscia di Gaza è gravemente malnutrito. A gennaio, il dato era del 15,6%, ha annunciato di recente l'organizzazione.

Nella disperazione, le persone perdono la loro dignità

La gente di Gaza ha perso molto peso negli ultimi mesi: in media tra i 10 e i 30 chilogrammi. «Anche io e i miei figli siamo dimagriti. I miei colleghi a casa sono scioccati quando mi vedono in foto», dice il medico.

I colleghi sul posto devono accontentarsi di una manciata di datteri e di una zuppa di erbe selvatiche: «Gli operatori sanitari sono esausti e soffrono di debolezza fisica mentre lavorano 24 ore su 24 per curare i pazienti».

L'esigua quantità di aiuti che arriva a Gaza non raggiunge affatto la popolazione, soprattutto nel nord. Oppure vengono distribuiti in modo così caotico che la gente perde la propria dignità nella disperazione e i più deboli vengono lasciati indietro senza alcun aiuto.

«Centinaia di persone hanno pagato con la vita il tentativo di procurarsi il cibo per le proprie famiglie», afferma Mahmoud Shalabi e chiede a Israele di consentire l'ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza.

L'aiuto è in realtà a pochi chilometri di distanza

«La velocità con cui si è sviluppata questa catastrofica crisi di fame tra i bambini è scioccante, soprattutto perché gli aiuti urgenti necessari si trovano a pochi chilometri di distanza», afferma il direttore dell'Unicef Catherine Russell, riferendosi a Israele.

Le organizzazioni delle Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme sul pericolo di carestia nella Striscia di Gaza da dicembre.

In quanto potenza occupante, Israele ha il dovere di fornire alla popolazione cibo e cure mediche. «Deve garantire che la popolazione abbia accesso a questi aiuti in modo sicuro e umano», chiede il commissario per i diritti umani Volker Türk.

L'angoscia nella Striscia di Gaza è il risultato di massicci bombardamenti e di un'offensiva di terra condotta da Israele nella regione costiera negli ultimi mesi.

L'esercito israeliano sta rispondendo al peggior massacro nella storia del Paese, in cui terroristi dell'islamista Hamas e di altri gruppi estremisti hanno ucciso circa 1.200 persone e ne hanno rapite 250 in Israele il 7 ottobre.