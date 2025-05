La Casa Bianca cambia idea e ora sostiene la teoria del complotto sull'origine del Covid

Il virus SARS-CoV-2 ha ucciso più di un milione di persone negli Stati Uniti e altri milioni nel mondo (archivio). ATS

La Lab leak theory - ovvero la teoria secondo cui il virus all'origine della pandemia globale di Covid sia stato creato in un laboratorio cinese - viene ora promossa nella versione rivista del sito web della Casa Bianca sul virus. Una teoria che però rimane fortemente contestata, ma che conta sempre più seguaci.

Keystone-SDA, Antonio Fontana ATS

Hai fretta? blue News riassume per te Il sito Covid.gov, creato nel 2020 e dedicato a informazioni riguardo ai vaccini, ai test, e a altre tematiche legate alla pandemia, è stato completamente modificato alcuni giorni fa.

Ora è diventato un manifesto della Lab Leak Theory, una teoria secondo cui il virus all'origine della pandemia globale di Covid sia stato creato in un laboratorio cinese.

La pagina internet contiene accuse (e sofismi) a iosa: verso la Cina, verso i democratici - in particolare per la gestione di Biden dell'emergenza pandemica - e verso organizzazioni internazionali come l'OMS. Mostra di più

Fino ad alcuni giorni fa, il sito covid.gov - nato durante il periodo della pandemia di Covid - riportava informazioni sulla vaccinazione e sui test.

Ora però aprendo la pagina ci troviamo davanti a una foto di Donald Trump che ci fissa dritto negli occhi, accompagnata dalla frase «Le vere origini del Covid-19».

Il sito prende di mira, neanche a dirlo, il predecessore del tycoon alla Casa Bianca, Joe Biden, nonché l'ex architetto della strategia di Washington contro il virus, il dottor Anthony Fauci. Quest'ultimo è accusato di aver difeso «l'ipotesi che il Covid-19 fosse di origine naturale».

La pagina elenca cinque argomenti a favore della teoria secondo cui il SARS-CoV-2 è stato creato e diffuso da un laboratorio, notando in particolare - con tanto di cartina - che i primi casi noti della malattia si sono verificati a Wuhan, in Cina, sede di un istituto di virologia rinomato per le sue ricerche sui coronavirus.

Non è più una semplice teoria cospirazionista

«Se ci fossero prove di un'origine naturale, sarebbero già apparse. Ma non è questo il caso», si legge sul sito. Un'argomentazione ad ignorantiam che sembra convincere sempre più persone.

L'ipotesi che all'origine della pandemia globale ci sia stato un errore di laboratorio (in inglese, Lab leak theory) era inizialmente stata bollata come teoria cospirazionista, ma di recente ha guadagnato popolarità negli Stati Uniti.

Non solo fra la popolazione, ma anche per le agenzie nazionali, come l'FBI e il Dipartimento dell'Energia, che la sostengono con diversi gradi di certezza.

Anche la CIA, la principale agenzia di intelligence statunitense, a gennaio ha stimato «con un basso grado di fiducia [...] che un'origine legata alla ricerca della pandemia Covid-19 è più probabile di un'origine naturale».

Per quanto riguarda la comunità scientifica, invece, la questione dell'origine del Covid-19 rimane un mistero ampiamente dibattuto.

Colpa della Cina e dei democratici

La Lab leak theory è stata ritenuta «estremamente improbabile» dalla Cina. Ora che è coinvolta in una grande guerra commerciale con Washington, Pechino aveva anche accusato gli Stati Uniti di «politicizzare e sfruttare la questione della ricerca sulle origini» della pandemia.

È chiaro però che l'attacco non sia rivolto unicamente ai rivali cinesi, ma anche allo schieramento democratico statunitense.

In una sezione intitolata «disinformazione», per esempio, il sito accusa Biden per aver screditato «trattamenti alternativi» per curare il contagio da virus, e di aver censurato, colludendo con le grandi piattaforme, per nascondere i discorsi dei dissidenti sui social network.

Il virus, oggi oggetto di diatriba politica, ha causato più di un milione di vittime solo negli Stati Uniti.