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«Un incubo per la sicurezza» La Casa Bianca lancia la sua app, con una funzione controversa. Ecco quale

Oliver Kohlmaier

7.4.2026

Da poco Trump e la Casa Bianca hanno la loro app. (foto d'archivio)
Da poco Trump e la Casa Bianca hanno la loro app. (foto d'archivio)
Bild: Mary Altaffer/POOL AP/AP/dpa 

Da poco la Casa Bianca ha una propria app che include una funzione di segnalazione alla famigerata autorità per l'immigrazione ICE. Secondo gli esperti, ci sono molti problemi di sicurezza e numerose funzioni di tracciamento.

Redazione blue News

07.04.2026, 11:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Casa Bianca ha presentato la propria app.
  • L'applicazione include una funzione per segnalare le persone direttamente all'autorità per l'immigrazione ICE.
  • Gli esperti sottolineano anche le numerose funzioni di tracciamento e mettono in guardia dai problemi di sicurezza.
Mostra di più

Ora anche la Casa Bianca ha la sua app ufficiale. Da poco è possibile scaricarla dagli app store. In linea di massima, si tratta di una copia del sito web della Casa Bianca adattato agli smartphone.

Tuttavia, le priorità di «The White House» appaiono chiare. Oltre alle notizie, alle immagini e ai video, anche la funzione «Contatti» sembra essere particolarmente importante per i creatori.

«Condividete la vostra opinione e il vostro feedback direttamente con il Governo», si legge nel comunicato stampa. L'app include la possibilità di segnalare i propri concittadini direttamente alle famigerate autorità per l'immigrazione ICE.

Prezzi al consumo abbelliti

Un'altra pagina dell'app è dedicata al tema dei prezzi al consumo, una questione importante per gli statunitensi e sulla quale Trump è sottoposto a notevoli pressioni. In numerose occasioni, il presidente sottolinea che i prezzi non stanno aumentando o addirittura stanno diminuendo.

Questa narrazione si riflette anche nell'app, come hanno sottolineato numerosi media statunitensi. Ad esempio, viene mostrata una selezione di prodotti alimentari di base come uova, latte, pane, burro e patate, evidenziando quanto i prezzi di questi articoli siano diminuiti rispetto all'anno precedente.

I prezzi mostrati per i singoli prodotti sembrano corrispondere ai dati dell'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti. Tuttavia, molti articoli non sono nemmeno menzionati, come la carne macinata, il caffè e il succo d'arancia. Il costo di alcuni di questi prodotti è aumentato notevolmente nell'ultimo anno. Non è stata elencata nemmeno la benzina, il cui prezzo è salito alle stelle, soprattutto dopo l'inizio degli attacchi contro l'Iran.

«L'app è un incubo»

Secondo gli esperti, ci sono molti problemi di sicurezza e numerose funzioni di tracciamento. L'app inoltra il comportamento dell'utente a un fornitore di servizi esterno. Secondo uno sviluppatore di software, segnala la posizione ogni pochi minuti e manda tutta una serie di altri dati personali.

La rivista specializzata CNET scrive: «L'app è un incubo che potrebbe degenerare in un attacco informatico storicamente minaccioso in qualsiasi momento».

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