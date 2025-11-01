USALa Casa Bianca limita l'accesso dei giornalisti nella West Wing
1.11.2025 - 08:14
La Casa Bianca ha annunciato una nuova regola che limita la possibilità per i giornalisti accreditati di accedere liberamente agli uffici della portavoce Karoline Leavitt e di altri alti funzionari della comunicazione nella West Wing, vicino allo Studio Ovale.
Un memorandum emanato ieri in serata vieta ai giornalisti di accedere alla Sala 140, nota anche come «Upper Press», senza un appuntamento precedente, citando la necessità di proteggere materiali potenzialmente sensibili. Il documento specifica che la modifica entrerà in vigore immediatamente.
La mossa della Casa Bianca segue le restrizioni introdotte all'inizio di questo mese per i giornalisti accreditati al Pentagono, che hanno portato decine di giornalisti a lasciare il loro ufficio nel ministero della guerra e a restituire i loro tesserini.