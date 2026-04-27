La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt Keystone

Il presidente Donald Trump esprime la sua gratitudine al Secret Service per il «coraggio, la professionalità e il senso del dovere». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

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Le «differenze devono essere pacifiche. Dobbiamo manifestare e votare, è così che risolviamo le divergenze, non con le pallottole», ha poi aggiunto Leavitt sottolineando che la «violenza politica deriva dalla demonizzazione» del presidente e dei suoi sostenitori.

L'attacco di sabato è il frutto del «culto dell'odio della sinistra», ha detto Leavitt.

«Il culto dell'odio della sinistra contro il presidente, e tutti coloro che lo sostengono e lavorano per lui, ha fatto molti morti e feriti, e ha rischiato di colpire ancora questo fine settimana», ha aggiunto Leavitt.

La portavoce della Casa Bianca ha poi attaccato il comico Jimmy Kimmel, citato come esempio dei promotori di odio.

«Ha disgustosamente definito la first lady Melania Trump come vedova in attesa», ha detto in conferenza stampa Leavitt, in merito alle battute del comico della Abc che ha scherzato sul matrimonio fra Melania e The Donald.

Le provocazioni di Kimmel

Ironizzando, Kimmel, già bersaglio dei strali del tycoon, ha detto che Melania era così bella da sembrare una «vedova in attesa» che avrebbe trascorso il suo compleanno come sempre a casa «guardando fuori dalla finestra e sussurrando: che cosa ho fatto?».

Poi facendo riferimento alla distanza apparente nella coppia presidenziale, Kimmel ha aggiunto: «Comunque Melania questo è Donald. Donald lei è Melania».

A proposito del comico, Trump – sul suo social Truth – ha affermato che Jimmy Kimmel dovrebbe essere «licenziato immediatamente da Disney e Abc».

Riguardo all'Iran Leavitt ha detto che Trump ha parlato della proposta di Teheran con i suoi collaboratori oggi.