Venezuela sotto attacco La cattura di Maduro arriva esattamente 35 anni dopo l'arresto di Noriega

SDA

3.1.2026 - 13:26

La cattura di Nicolas Maduro cade esattamente 35 anni dopo l'arresto a Panama di Manuel Noriega.

Questa foto fornita dal Dipartimento di Giustizia mostra il leader panamense destituito Manuel Antonio Noriega alla base aerea di Homestead, a sud di Miami, in Florida, al suo arrivo negli Stati Uniti per essere processato per traffico di droga, il 4 gennaio 1990.
Questa foto fornita dal Dipartimento di Giustizia mostra il leader panamense destituito Manuel Antonio Noriega alla base aerea di Homestead, a sud di Miami, in Florida, al suo arrivo negli Stati Uniti per essere processato per traffico di droga, il 4 gennaio 1990.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 13:26

03.01.2026, 13:28

Noriega infatti si era consegnato alle autorità americane il 3 gennaio 1990 dopo che l'allora presidente americano George H. W. Bush aveva ordinato l'invasione del Paese nel 1989, costringendo Noriega a cercare riparo nell'ambasciata del Vaticano.

Soprannominato Faccia d'ananas (Cara de piña) a causa del viso vistosamente butterato per le cicatrici, Noriega venne inizialmente supportato dagli Stati Uniti, dagli anni Cinquanta al 1986, mentre dal 1987 circolarono accuse contro di lui per commercio di droga.

Quindi finì per trovarsi in conflitto con gli Stati Uniti del presidente George H. W. Bush, che decise l'invasione di Panama nel dicembre del 1989: all'epoca Noriega si rifugiò dunque nella nunziatura apostolica.

Nel 1990, esattamente il 3 gennaio, si consegnò agli americani e nel 1992 venne processato e condannato a 40 anni di carcere per spaccio di droga e violazione dei diritti umani.

