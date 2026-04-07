La celebrazione di Pasqua alla Casa Bianca è stata una pagliacciata

Trump: «Biden dava tutto all'autopen» La Pasqua alla Casa Bianca nel 2026 non è stata un momento di pace alla luce della guerra con l'Iran. 07.04.2026

«Padre perdonali perché non sanno quello che fanno»: la Pasqua alla Casa Bianca non è stata caratterizzata dalla pace. Donald Trump ha approfittato per dare ai bambini il suo autografo, sminuire di nuovo il suo predecessore Joe Biden, e parlare della guerra in Iran.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il lunedì di Pasqua viene tradizionalmente celebrato alla Casa Bianca.

Invece della pace, Donald Trump ha parlato della guerra in Iran.

I bambini si sono «divertiti» ad ascoltare le storie su Joe Biden e le favole di Melania Trump.

Il giornalista di blue News Philipp Dahm offre la sua analisi dei festeggiamenti a Washington. Mostra di più

Il lunedì di Pasqua Donald Trump ha accolto i bambini alla Casa Bianca come ogni anno.

Uno di loro gli ha chiesto un autografo, e lui ha colto l'occasione per parlare ai bambini di Joe Biden e dell'autopen, il dispositivo che replica automaticamente la firma.

«Qualcuno ha un autopen?», ha chiesto il tycoon al gruppo (vedi il video sopra). Non sorprende che nessuno abbia risposto.

«Sapete, Biden ha sempre... Lo seguivano sempre con l'autopen. Lui dava tutto all'autopen. Perché era incapace di firmare. Per non parlare della gestione del Paese».

Uno più divertente dell'altro! Da sinistra: Melania e Donald Trump con il coniglietto di Pasqua sul balcone della Casa Bianca il 6 aprile. KEYSTONE

È seguito un momento di silenzio. «Vi state divertendo tutti?», ha chiesto Trump. «Abbiamo bisogno di un po' di musica». Probabilmente i bambini non hanno bisogno di altre storie sull'ex presidente.

Uno dei piccoli sembra però essere stato istruito dai genitori su come reagire in un momento del genere.

Tra autografi e cattive battute

La scena è stata condivisa su X dal profilo @RapidResponse47, seguace del tycoon.

«Donald Trump, sei il miglior presidente», ha detto il bambino, che con ogni probabilità non ha sperimentato consapevolmente nessuno dei predecessori del repubblicano.

Forse non ha nemmeno idea dell'operato del 47° presidente. Ma non importa. «Grazie, caro, sono d'accordo», è stata la risposta di quest'ultimo al complimento. Tipico Trump.

Seen at the White House Easter Egg Roll:



"Donald Trump, you're the best President!" 💙💛 pic.twitter.com/JOfYTGa6Tg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

La domanda è: quanto è grande il desiderio di un bambino di ottenere l'autografo del newyorchese? Probabilmente ci ha pensato anche lui stesso, che con fare affabile ha detto ai più piccoli di vendere il suo autografo per 25'000 dollari su internet.

President Trump takes some time during the annual White House Easter Egg Roll to sit with kids on the South Lawn, sign autographs, and tell jokes.



"I could sign autographs for you guys. And then tonight, you could sell them for $25,000 on eBay."



"Biden would use the autopen. He… pic.twitter.com/Yx1NXKHifH — Fox News (@FoxNews) April 6, 2026

Vendere? Trump può!

Ora, si potrebbe quasi avere l'impressione che la celebrazione della Pasqua alla Casa Bianca sia stata festosa per i bambini.

Chiunque lo affermi forse non sa che la First Lady Melania ha letto bene una storia ai bambini - ehm, scusate: ha letto una bella storia.

Melania Trump struggles to read a children’s book to kids at the White House Easter Egg Roll.



Embarrassing. pic.twitter.com/wRVGxryVmx — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 6, 2026

Ci sono davvero bambini che non sanno chi sia la First Lady? Il marito, nel dubbio, lo ha spiegato: «È una star del cinema che è venuta da Hollywood per stare con me». Mh, c'è Hollywood anche in Slovenia?

Trump: Movie Star Melania Among Egg Farmers



“You know who she is? She's a movie star… here with mostly egg farmers,” President Trump jokes at the White House Easter Egg Roll. 🇺🇸 pic.twitter.com/sqSFOyBJ1a — The Will Cain Show (@WillCainShow) April 6, 2026

Anche il presidente aveva qualcosa da mostrare, ma non per i bambini: il repubblicano ha fatto vedere una foto dell'Arco di Trionfo, che vuole usare per rendere la capitale, a suo dire, ancora più bella.

Trump is holding a rendering of the arch he wants to build in DC during the White House easter egg roll



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 6. April 2026 um 17:50

Anche Stephen Miller, il principale consigliere di Trump, ha fatto la sua apparizione sul prato della Casa Bianca. Ma l'erba è in gran parte scomparsa a causa dei recenti lavori di ristrutturazione, quindi è stato necessario sistemare il verde.

Trump se la gode insieme al coniglietto di Pasqua

Il fatto che Miller, che è dietro le retate dell'ICE contro gli immigrati, voglia davvero far deportare il bambino che aveva per le mani, come scrive questo utente su Bluesky, è una bugia. Beh, sì... probabilmente.

Stephen Miller has apprehended a child at the White House Easter Egg Roll and will be turning him over to ICE at the earliest opportunity



[image or embed] — General Boles (@generalboles.bsky.social) 6. April 2026 um 17:09

Infine c'è stata l'apparizione di Trump con il coniglietto di Pasqua.

No, quello che è scritto qui sotto non è vero: il coniglietto di Pasqua non sostituirà il segretario alla difesa Pete Hegseth.

Donald e Melania sono apparsi con il coniglietto sul balcone della Casa Bianca, dove il presidente ha tenuto il suo discorso per la Pasqua.

Ebbene, non si parla tanto della resurrezione di Gesù quanto della guerra in Iran. Ma perché no? Dopo tutto il Venerdì Santo è appena passato e la Commemorazione dei defunti è già il 2 novembre!

Trump celebra la Pasqua, Gesù e la guerra La Pasqua alla Casa Bianca nel 2026 non è stata un momento di pace alla luce della guerra con l'Iran. 07.04.2026

Più tardi, mentre una band suonava in sottofondo, Trump ha risposto di nuovo alle domande della stampa,:«Se il popolo iraniano non sente le bombe, è arrabbiato. Vogliono sentire le bombe perché vogliono essere liberi».

𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 | 'The Iranian people, when they don't hear bombs, they're upset ... they want to hear bombs'



US President Donald Trump took questions from reporters during the White House Easter Egg Roll today while discussing the US-Israeli war on Iran, saying that US citizens who… pic.twitter.com/EjbBYgipHk — The Cradle (@TheCradleMedia) April 6, 2026

Mettiamola in termini neutrali: questa affermazione non può essere verificata.