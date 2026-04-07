La celebrazione di Pasqua alla Casa Bianca è stata una pagliacciata

L'analisi di blue NewsLa celebrazione di Pasqua alla Casa Bianca è stata una pagliacciata
Philipp Dahm
7.4.2026
Trump: «Biden dava tutto all'autopen»
La Pasqua alla Casa Bianca nel 2026 non è stata un momento di pace alla luce della guerra con l'Iran.
07.04.2026
«Padre perdonali perché non sanno quello che fanno»: la Pasqua alla Casa Bianca non è stata caratterizzata dalla pace. Donald Trump ha approfittato per dare ai bambini il suo autografo, sminuire di nuovo il suo predecessore Joe Biden, e parlare della guerra in Iran.
Philipp Dahm
07.04.2026, 14:49
07.04.2026, 14:51
Philipp Dahm
Hai fretta? blue News riassume per te
Il lunedì di Pasqua viene tradizionalmente celebrato alla Casa Bianca.
Invece della pace, Donald Trump ha parlato della guerra in Iran.
I bambini si sono «divertiti» ad ascoltare le storie su Joe Biden e le favole di Melania Trump.
Il giornalista di blue News Philipp Dahm offre la sua analisi dei festeggiamenti a Washington.
La domanda è: quanto è grande il desiderio di un bambino di ottenere l'autografo del newyorchese? Probabilmente ci ha pensato anche lui stesso, che con fare affabile ha detto ai più piccoli di vendere il suo autografo per 25'000 dollari su internet.
President Trump takes some time during the annual White House Easter Egg Roll to sit with kids on the South Lawn, sign autographs, and tell jokes.
"I could sign autographs for you guys. And then tonight, you could sell them for $25,000 on eBay."
Ci sono davvero bambini che non sanno chi sia la First Lady? Il marito, nel dubbio, lo ha spiegato: «È una star del cinema che è venuta da Hollywood per stare con me». Mh, c'è Hollywood anche in Slovenia?
Trump: Movie Star Melania Among Egg Farmers
“You know who she is? She's a movie star… here with mostly egg farmers,” President Trump jokes at the White House Easter Egg Roll. 🇺🇸 pic.twitter.com/sqSFOyBJ1a
Anche il presidente aveva qualcosa da mostrare, ma non per i bambini: il repubblicano ha fatto vedere una foto dell'Arco di Trionfo, che vuole usare per rendere la capitale, a suo dire, ancora più bella.
Trump is holding a rendering of the arch he wants to build in DC during the White House easter egg roll
Anche Stephen Miller, il principale consigliere di Trump, ha fatto la sua apparizione sul prato della Casa Bianca. Ma l'erba è in gran parte scomparsa a causa dei recenti lavori di ristrutturazione, quindi è stato necessario sistemare il verde.
Trump se la gode insieme al coniglietto di Pasqua
Il fatto che Miller, che è dietro le retate dell'ICE contro gli immigrati, voglia davvero far deportare il bambino che aveva per le mani, come scrive questo utente su Bluesky, è una bugia. Beh, sì... probabilmente.
Stephen Miller has apprehended a child at the White House Easter Egg Roll and will be turning him over to ICE at the earliest opportunity
Donald e Melania sono apparsi con il coniglietto sul balcone della Casa Bianca, dove il presidente ha tenuto il suo discorso per la Pasqua.
Ebbene, non si parla tanto della resurrezione di Gesù quanto della guerra in Iran. Ma perché no? Dopo tutto il Venerdì Santo è appena passato e la Commemorazione dei defunti è già il 2 novembre!
Trump celebra la Pasqua, Gesù e la guerra
La Pasqua alla Casa Bianca nel 2026 non è stata un momento di pace alla luce della guerra con l'Iran.
07.04.2026
Più tardi, mentre una band suonava in sottofondo, Trump ha risposto di nuovo alle domande della stampa,:«Se il popolo iraniano non sente le bombe, è arrabbiato. Vogliono sentire le bombe perché vogliono essere liberi».
𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 | 'The Iranian people, when they don't hear bombs, they're upset ... they want to hear bombs'
US President Donald Trump took questions from reporters during the White House Easter Egg Roll today while discussing the US-Israeli war on Iran, saying that US citizens who… pic.twitter.com/EjbBYgipHk