Al Congresso nazionale del popolo La Cina approva il quindicesimo piano quinquennale

SDA

12.3.2026 - 09:23

Si è chiuso il Congresso nazionale del popolo.
Keystone

La Cina ha approvato il quindicesimo piano quinquennale. La votazione è avvenuta durante la chiusura della quarta sessione del 14simo Congresso nazionale del popolo, che segna la fine delle Due sessioni.

Keystone-SDA

12.03.2026, 09:23

12.03.2026, 09:57

La maggior parte dei punti salienti erano già stati raccontati tra ottobre e dicembre dello scorso anno, ora la bozza presentata durante le due sessioni è stata approvata, con un solo voto contrario.

Approvata anche la legge sulla Promozione dell'unità e del progresso etnico, che secondo alcuni analisti limita i diritti delle minoranze etniche.

