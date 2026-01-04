Il Metropolitan Detention Centerdi Brooklyn dove è detenuto Nicolas Maduro assieme alla moglie Keystone

La Cina chiede agli Stati Uniti di «liberare immediatamente» Nicolas Maduro e sua moglie, arrivati ieri sera a New York e trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn noto per aver ospitato «detenuti celebri».

Keystone-SDA SDA

La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale di Maduro e della moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela», ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una «chiara violazione del diritto internazionale».

Intanto, la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro.

La Corte ha stabilito «che Rodriguez assuma ed eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione».

I giudici non hanno ancora dichiarato Maduro definitivamente decaduto, il che avrebbe comportato l'indizione di elezioni anticipate entro 30 giorni.

Stando al New York Times, almeno 40 persone sono rimaste uccise nell'attacco statunitense contro il Venezuela avvenuto nelle prime ore di sabato, tra cui militari e civili, secondo quanto riferito da un alto funzionario venezuelano che ha parlato in condizione di anonimato.