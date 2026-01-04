  1. Clienti privati
Venezuela La Cina chiede agli Usa di «liberare immediatamente» Maduro

SDA

4.1.2026 - 07:59

Il Metropolitan Detention Centerdi Brooklyn dove è detenuto Nicolas Maduro assieme alla moglie
Keystone
Keystone

La Cina chiede agli Stati Uniti di «liberare immediatamente» Nicolas Maduro e sua moglie, arrivati ieri sera a New York e trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn noto per aver ospitato «detenuti celebri».

Keystone-SDA

04.01.2026, 07:59

04.01.2026, 08:26

La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale di Maduro e della moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela», ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una «chiara violazione del diritto internazionale».

Intanto, la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro.

La Corte ha stabilito «che Rodriguez assuma ed eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione».

I giudici non hanno ancora dichiarato Maduro definitivamente decaduto, il che avrebbe comportato l'indizione di elezioni anticipate entro 30 giorni.

Stando al New York Times, almeno 40 persone sono rimaste uccise nell'attacco statunitense contro il Venezuela avvenuto nelle prime ore di sabato, tra cui militari e civili, secondo quanto riferito da un alto funzionario venezuelano che ha parlato in condizione di anonimato.

Intervento in Venezuela. Trump attacca Caracas e cattura Maduro: «Gestiremo la transizione»

Intervento in VenezuelaTrump attacca Caracas e cattura Maduro: «Gestiremo la transizione»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

