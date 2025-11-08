La Fujian è la terza portaerei cinese a entrare in servizio. La Repubblica Popolare ha sviluppato la nave interamente da sola. Cosa può fare e perché dovrebbe fare concorrenza agli Stati Uniti.

La Cina ha messo in servizio la sua terza portaerei, la Fujian.

La portaerei è stata sviluppata interamente a livello nazionale.

La Fujian ha un dislocamento stimato di 80'000 tonnellate ed è dotata di una catapulta ad azionamento elettromagnetico. Mostra di più

La Cina ha ufficialmente messo in servizio la sua nuova portaerei Fujian, che per la prima volta è stata sviluppata interamente in casa.

Il leader del partito e dello Stato Xi Jinping ha accettato simbolicamente la bandiera durante la cerimonia sull'isola di Hainan, il 5 novembre, davanti a più di 2'000 marinai della marina, come ha riferito venerdì la televisione di Stato.

La Fujian, che è stata sviluppata in Cina e prende il nome dalla provincia sud-orientale cinese, è la terza portaerei dell'Esercito Popolare di Liberazione dopo la Shandong e la Liaoning.

Pur avendo costruito la Shandong, Pechino l'ha modellata su una nave di classe sovietica. La Liaoning è stata la prima delle tre navi da guerra che la Cina ha acquistato dall'Ucraina nel 1998.

Ecco il significato della Fujian per Pechino

Le immagini della Fujian sono apparse per la prima volta nel 2022. Poche settimane fa, la nave da guerra, lunga più di 300 metri e che, secondo le stime, pesa circa 80'000 tonnellate, è salpata per un test finale nel Mar Cinese Meridionale, dove ora è ancorata a Sanya, su Hainan.

Durante il tragitto, il colosso ha attraversato lo Stretto di Taiwan, lo stretto tra la Cina e l'isola repubblica di Taiwan, che Pechino vuole annettere.

Con la Fujian, Pechino vuole mettere in mostra la modernizzazione delle sue forze armate e della sua marina - una delle più grandi al mondo - voluta dal presidente.

La nuova portaerei serve anche come simbolo di potenza nel Pacifico occidentale, dove gli Stati Uniti hanno basi militari.

Cosa la rende pericolosa

Con la Fujian, Pechino sta recuperando terreno rispetto agli Stati Uniti in termini di tecnologia, poiché la portaerei è dotata di una nuova catapulta elettromagnetica.

Finora gli Stati Uniti con la USS Gerald R. Ford erano l'unico Paese ad avere in servizio una portaerei con questa tecnologia.

Secondo gli esperti, la catapulta consente decolli più rapidi e può essere regolata per diversi tipi di aerei. Ciò significa anche che da lì potrebbero decollare diversi aerei da combattimento e droni.

Gli esperti di Taiwan sospettano che le portaerei cinesi possano creare un blocco in caso di azione militare contro l'isola.